Perspectivele se complică pentru Simona Halep, deoarece există posibilitatea ca la următoarele turnee din circuitul WTA să nu primească invitații. Exista riscul major ca Simona Halep să se confrunte cu dificultăți în obținerea wild card-urilor.

De exemplu, la turneul din Roma, mai sunt disponibile doar două wild card-uri, deoarece organizatorii italieni au alocat șase invitații jucătoarelor din țara lor, inclusiv fostei finaliste de la Roland Garros, Sara Errani.

De asemenea, Simona Halep se confruntă cu o concurență acerbă la Foro Italico. Asta pentru că pentru cele două wild card-uri vor concura și Emma Răducanu și Caroline Wozniacki, așa cum au remarcat și cei de la Tennis365.com.

Cu toate acestea, fostul lider WTA ar putea fi tratat cu indulgență de către organizatorii de la Roma, având în vedere palmaresul său impresionant în acest turneu.

Simona Halep a câștigat titlul de campioană în 2020 și a mai disputat două finale și două semifinale acolo.

Asemenea, și organizatorii de la Roland Garros ar putea adopta o abordare similară. Este bine cunoscut faptul că francezii au tendința de a oferi wild card-uri jucătoarelor din Hexagon.

În plus, în lunile următoare se așteaptă revenirea în circuitul feminin a Biancăi Andreescu, o altă pretendentă la wild card-uri pentru marile turnee și, implicit, o potențială provocare în calea Simonei Halep de a reveni în topurile WTA.

All roads lead to Rome? 👀

Emma Raducanu and Simona Halep have been left sweating on a huge Wildcard decision after #MMOpen disappointment for both 👇 https://t.co/YOLaM9yg3P

— Tennis365 (@tennis365com) April 24, 2024