Ion Țiriac l-a luat la țintă pe Mugur Isărescu. Guvernatorul Băncii Naționale a României e considerat responsabil pentru faptul că miliardarul nu a putut organiza ATP Țiriac Open la București timp de câțiva ani.

Afaceristul și-a exprimat nemulțumirea și față de jucătorii români de tenis. Pe aceștia i-a considerat prea slabi pentru a merita wild-carduri pe tabloul principal al turneului organizat de el.

În ceea ce îl privește pe Mugur Isărescu, acesta a fost aspru criticat de afacerist. Ion Țiriac susține că șeful BNR este direct răspunzător pentru faptul că turneul său de tenis nu s-a putut juca în Capitală.

„Noi am reuşit să aducem turneul înapoi la Bucureşti. Pentru că turneul era aici şi am fost daţi afară. Este ruşinea sistemului de azi, juridic, moral şi practic ce ni s-a întâmplat nouă cu Arenele BNR. Noi nu am mai avut arena, nu a plecat turneul din ţară din alt motiv. Ne-au luat arena într-o zi. Și nu Ceauşescu, ci alt „escu” (n.r. Mugur Isărescu). Şi dacă îl ia alt „escu” şi nu există lege în România… asta s-a întâmplat. Acum l-am adus înapoi şi să vedem ce facem”, a mai afirmat Ion Țiriac.