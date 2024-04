Ion Țiriac pregătește un proiect masiv pentru sportul românesc. Miliardarul vrea să construiască un complex sportiv uriaș cu stadion de tenis și fotbal, sală de gimnastică și bazin de înot.

Fostul mare tenismen a făcut anunțul după ce a dezvăluit că va construi un stadion de tenis pentru turneul ATP 250 Țiriac Open.

„Pentru mine, personal, e o treabă pe care am mai făcut-o 30 de ani. Am făcut şi 15.000 de locuri într-o săptămână, am făcut şi 3.500 de locuri aici. Nu am glumit şi le mulţumesc lui Năstase şi domnului Marica că ne-au găzduit aici. Nu aveam cum să facem atât de repede”, a declarat miliardarul.