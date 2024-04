Lovitură pentru Simona Halep! Românca visează să participe la Jocurile Olimpice, însă este mai complicat decât s-ar fi așteptat. Ea speră să primească invitație, dar concurența este serioasă.

Potrivit regulamentului, ITF poate acorda două wild card-uri pentru fostele campioane de Grand Slam care nu îndeplinesc cerințele de clasament pentru a se califica direct la Jocurile Olimpice.

Simona Halep speră să participe la Jocurile Olimpice

Simona Halep se confruntă cu o competiție acerbă, dat fiind că și alte nume importante din tenis au solicitat invitații. Printre acestea se numără Angelique Kerber, Naomi Osaka, Emma Răducanu și Bianca Andreescu.

Potrivit celor de la Tennis Up To Date, marile favorite pentru a primi wild card-uri la Jocurile Olimpice sunt Angelique Kerber și Naomi Osaka. Cu toate acestea, campioana noastră are o strategie pe care mizează pentru a ajunge la Olimpiadă și speră să profite de pe urma acesteia.

Românca își pune însă speranțele în factorul emoțional. Ea speră să-i convingă pe cei de la ITF că nu a avut șansa să obțină un clasament suficient de bun. Acest lucru se datorează faptului că a suferit o suspendare mai mare pentru dopaj decât cea decisă de TAS.

Înainte de a afla verdictul final în ceea ce privește Jocurile Olimpice, Simona Halep a ratat turneele din Portugalia și Madrid. Speră că accidentarea suferită nu este atât de gravă și că se va putea întoarce la Roma.

Românca nu a debutat încă în sezonul de zgură, care culminează cu al doilea turneu de Mare Șlem al anului, Roland Garros.

Românca nu va participa la Foro Italico

Din păcate, aceasta nu este singura veste proastă pentru Simona Halep. Constănțanca a fost exclusă de la participarea la turneul de tenis de la Foro Italico. Internazionali BNL d’Italia nu i-a acordat niciun wild card.

În acest moment, șansele ei de a juca la Roland Garros 2024 sunt destul de reduse. După ce s-a retras de la Mutua Madrid Open, Simona Halep avea în plan să participe la Foro Italico pentru a se pregăti pentru Roland Garros 2024.

În locul ei, au fost selectate jucătoare de tenis chiar şi din afara primelor 250 de poziții în clasamentul mondial, cum ar fi: