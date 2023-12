Simona Halep, în vârstă de 32 de ani, a surprins personalul unui salon de înfrumusețare din Sibiu atunci când a apărut neașteptat, însoțită de mama sa.

Marea campioană a optat să se pregătească pentru Revelion la un salon de înfrumusețare din Sibiu și a surprins-o pe patrona locului prin faptul că și-a făcut o programare obișnuită, ca orice altă persoană.

Personalul salonului de înfrumusețare „Beautique by Alina Frăticiu” din Sibiu a fost uimit atunci când Simona Halep a sosit la programare, conform informațiilor prezentate de Sibiuindependent.ro.

Proprietara salonului de înfrumusețare a spus că aceasta și-a făcut programare prin intermediul platformei Stailer și părea să fi cercetat în prealabil locația. Ea a menționat că sportiva a venit însoțită de mama sa.

În timp ce ea a mers la coafor, Simona Halep a ales serviciile de cosmetică. Alina Frăticiu a exprimat surprinderea sa plăcută la vederea jucătoarei de tenis, adăugând că aceasta este o persoană extraordinar de frumoasă.

„Și-a făcut programare pe platforma Stailer. Bănuiesc că a studiat în prealabil unde vine. A fost împreună cu mama ei.

Mama ei la coafor, iar Simona la cosmetică. Am fost super surprinsă să o văd. Când am văzut numele pe agendă am crezut ca este doar o coincidență de nume. Este un om extraordinar de frumos Simona Halep!”, a povestit proprietara salonului de înfrumusețare, Alina Frăticiu.