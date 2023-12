Simona Halep rămâne-n top 10 cele mai urmărite jucătoare de tenis din întreaga lume

Simona Halep și-a văzut popularitatea scăzând în mediul online de câteva luni. Un indicator semnificativ în acest sens este numărul de urmăritori de pe contul său de Instagram. În prezent, Simona Halep are 1,7 milioane de urmăritori, la fel ca-n 2021. Cu toate acestea, rămâne sportivul român cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram.

Comparativ, performerul anului 2022, David Popovici are 318.000 de urmăritori pe Instagram, Gică Hagi are 85.000 de urmăritori, Nadia Comăneci are 178.000 de urmăritori, Sorana Cîrstea are 196.000 de urmăritori, Emma Răducanu are 2,4 milioane de urmăritori, iar Bibi Andreescu are 741.000 de admiratori.

În primăvară, tennis365.com a realizat o ierarhie a celor mai urmăriți 10 jucători de tenis și jucătoare din tenis, incluzând sportivi retrași între timp. În prezent, Simona Halep ocupa locul 8 în topul respectiv, fiind peste Iga Swiatek, actualul număr 1 la nivel mondial.

Serena Williams 17,1 milioane de urmăritori; Sania Mirza 12,6 milioane de urmăritori; Maria Sharapova 4,6 milioane de urmăritori; Naomi Osaka 2,7 milioane de urmăritori; Emma Răducanu 2,4 milioane de urmăritori; Eugenie Bouchard 2,4 milioane de urmăritori; Venus Williams 2 milioane de urmăritori; Simona Halep 1,7 milioane de urmăritori; Ana Ivanovic 1,5 milioane de urmăritori; Iga Swiatek 1,4 milioane de urmăritori.

Simona Halep, în clasamentul celor mai prospere sportive din România

Simona Halep domină și clasamentul celor mai prospere jucătoare de tenis din România. Până acum, Simona Halep a acumulat impresionanta sumă de 40.203.437 dolari americani. Sorana Cîrstea urmează, având un total al câștigurilor de 8.982.091 dolari americani.

În ciuda provocărilor întâmpinate, Simona Halep a reușit să acumuleze venituri semnificative pe parcursul carierei sale. Se situează pe locul al treilea în clasamentul câștigurilor din tenis, după Serena Williams și Venus Williams, cu un total de peste 40 de milioane de dolari americani obținuți din premiile de tenis:

Serena Williams – 94.816.730 dolari Venus Williams – 42.595.397 dolari Simona Halep – 40.203.437 dolari Maria Șarapova – 38.777.962 dolari Petra Kvitova – 37.252.032 dolari

Recent, ea a decis să-și vândă vila din comuna Snagov, județul Ilfov, și să se mute în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Potrivit lui Dumitru Dragomir, ea ar putea câștiga cel puțin 1 milion de euro pe an în Dubai, chiar și în cazul unei suspendări, prin antrenarea copiilor miliardarilor locali. Este ferm convins că un miliardar ar plăti chiar și 100.000 de euro pe an pentru a juca tenis alături de ea, având în vedere statutul său anterior de lider mondial în tenis.

Dumitru Dragomir a adus în discuție exemplul lui Ilie Năstase, care a jucat tenis cu președintele SUA, Gerald Ford, în 1974, la Casa Albă. Această întâlnire sportivă a avut loc în cadrul unui schimb cultural între Statele Unite ale Americii și România.