După câștigarea procesului la TAS, și reducerea suspendării de la 4 ani la 9 luni, Simona Halep poate juca din nou. Sportiva noastră nu a mai jucat un meci oficial din august 2022.

Binevenit este faptul că organizatorii de la Indian Wells (BNP Paribas Open) i-au transmis deja un mesaj Simonei, imediat după decizia TAS.

Într-o postare pe conturile de socializare, reprezentanții turneului, eveniment Masters 1000 în turneul masculin și un eveniment WTA 1000 în turneul feminin, i-au spus că abia așteaptă să o revadă.

„Bine ai revenit, Simona! Abia așteptăm să te vedem la anul” a fost mesajul postat pe contul de X al turneului american.

Welcome back, @Simona_Halep 👋

We can’t wait to see you next year in #TennisParadise 🏜 pic.twitter.com/7r6P3YKFJA

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 5, 2024