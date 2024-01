Simona Halep nu se dezlipește de trofeul câștigat la Wimbledon 2019

Simona Halep nu se dezlipește de trofeul câștigat la Wimbledon 2019, pe care l-a dobândit după ce a învins-o pe jucătoare de tenis Serena Williams, scor 6-2, 6-2. În acel an, Simona Halep a primit și-un platou din argint masiv, cunoscut sub denumirea de „Venus Rosewater Dish”, pentru triumful de la Wimbledon 2019. Platoul de argint are un diametru de aproximativ 18 cm și este gravat cu personaje mitologice. Trofeul propriu-zis a rămas în proprietatea muzeului Clubului „All England”. Jucătoarea de tenis a primit, în schimb, o replică în miniatură ce poartă numele tuturor campioanelor din trecut.

Recent, a oferit un interviu pentru Sports Festival România. Interviul a avut loc la ea acasă. În față avea un zâmbet cuceritor, iar în spate avea așezate câteva dintre trofeele câștigate de-a lungul timpului.

Lângă trofeul de la Wimbledon 2019, erau așezate trofeul câștigat în cadrul turneului de tenis de la Madrid, Spania (2016, 2017), patronat atunci de Ion Țiriac, și trofeul câștigat în cadrul Roland Garros 2017. În perioada în care Ion Țiriac a deținut licența turneului de tenis de la Madrid, Spania, cei doi câștigători erau premiați cu câte un trofeu identic, confecționat din aur și diamante. Totuși, au fost nevoiți să ia acasă o replică din argint masiv a spectaculosului trofeu.

Simona Halep va reveni pe terenul de tenis în iunie 2024

Interviul ei a avut loc după ce s-a aflat că va participa la un meci de tenis demonstrativ în vară. În ciuda suspendării primite, își va face apariția pe terenul de tenis în luna iunie în cadrul unuia dintre cele mai mari evenimente sportive ale anului 2024: Sports Festival.

Simona Halep va lua parte la un meci de tenis demonstrativ alături de Andre Agassi și Steffi Graf pe data de 15 iunie 2024 la Cluj-Napoca. Într-un meci de dublu, Andrei Pavel și Simona Halep se vor confrunta cu „legendele tenisului”.

„A fost o surpriză și pentru mine, foarte mare, mai ales că s-au gândit la mine în această perioadă care nu este ușoară deloc. Mă bucur tare mult de venirea lui Steffi Graf și Andre Agassi, am avut șansa să îi întâlnesc și să am discuții cu ei despre tenis, emoții, presiune, la Las Vegas, împreună cu Darren. M-am bucurat din suflet că am șansa să împart terenul cu ei aici, în România, la noi”, a recunoscut sportiva.

Biletele au fost deja puse în vânzare. Un bilet obișnuit costă 120 lei, iar un bilet în secțiunea VIP valorează 700 lei.