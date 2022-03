Eşec pentru Simona Halep la Indian Wells!

Simona Halep a părăsit turneul din California, învinsă în semifinale de Iga Swiatek

Jucătoarea din România (30 ani, 26 WTA) a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek, a patra favorită, cu scorul de 7-6 (6), 6-4, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari.

Meciul dintre cele două a durat o oră şi 49 de minute.

Scurt rezumat al meciului

În primul set, Swiatek (20 ani, 4 WTA) a reuşit desprinderea la 4-2, Halep a câştigat apoi trei ghemuri la rând şi a servit pentru set, însă poloneza a dus jocul în tiebreak. Halep a ratat două mingi de set la 6-4, pierzând primul act după patru puncte cedate la rând (6-8).

Halep, campioană la Indian Wells în 2015, a reuşit să conducă în actul al doilea cu 4-2, dar Swiatek a revenit formidabil şi a câştigat ultimele patru ghemuri ale setului şi meciul (4-6).

Românca a acuzat probleme medicale de mai multe ori pe timpul meciului, cerând la un moment dat şi intervenția fizioterapeutului.

Fostul lider mondial a făcut mai multe puncte cu primul serviciu (61,2%), în timp ce Swiatek a fost mai bună cu al doilea serviciu (64,5%), notează Agerpres.

Primele declaraţii ale Simonei Halep după meci

“Mă bucur că din punct de vedere al nivelului de joc am fost aproape. E un mare plus și un pas înainte. Am luat, cu siguranță, foarte multă încredere din acest meci.

Am fost foarte aproape. Este prima săptămână în care am simțit că revin la nivelul pe care vreau neapărat să-l ating din nou. A fost un meci bun pentru mine. Sunt recunoscătoare că pot juca din nou la acest nivel. E încurajator pentru viitor.

Cu siguranță primul set a fost unul dintre cele mai bune din acest an. Am avut multe șanse de a câștiga. E dureros când pierzi un astfel de set. Dar și dacă îl câștigam eram departe de calificarea în finală”, a spus românca, potrivit Eurosport.

Halep va reveni de luni în Top 20 WTA

Cele două jucătoare sunt acum la egalitate, 2-2, la meciurile directe. Halep şi Swiatek, campioane la Roland Garros în 2018, respectiv 2020, se vor întâlni şi luna viitoare în meciul din cadrul Billie Jean King Cup, la Radom (Polonia).

După participarea la Indian Wells, Simona s-a ales cu un cec de 343.985 de dolari şi 390 de puncte WTA, care o vor ajuta să revină, de luni, în top 20 mondial.

Românca rămâne cu 15 victorii în 2022 şi patru înfrângeri.

În marea finală, Iga Swiatek o va înfrunta pe câştigătoarea dintre spaniola Paula Badosa (a cincea favorită), campioana en titre, şi grecoaica Maria Sakkari (a şasea favorită). Swiatek are 19 victorii în acest an.