Duel 100% românesc în optimile de finală ale Indian Wells!

Simona Halep şi Sorana Cîrstea se vor confrunta în turneul din Statele Unite

Simona Halep (poziţia 26 WTA) se va lupta cu Sorana Cîrstea (poziţia 27 WTA) în optimile turneului de tenis din California.

Simona Halep a ajuns în această fază a competiţiei după ce a învins-o în două seturi, scor 6-3, 6-4, pe Cori Gauff din Statele Unite (locul 17 WTA).

Sorana Cîrstea a trecut, la rândul ei, de rusoaica Anna Kalinskaya (locul 90 WTA) în trei seturi, scor 5-7, 6-1, 6-0.

Cele două jucătoare nu au mai jucat una împotriva celeilalte într-un meci oficial de 12 ani. Sorana Cîrstea conduce la duelurile directe, 2-1, iar cel mai recent meci între cele două jucătoare s-a înregistrat în 2010, la Cincinnati, atunci când Sorana a câştigat cu 6-2, 6-4, notează Digisport.

Meciul dintre Simona Halep şi Sorana Cîrstea va avea loc marţi, 15 martie.

Ce spune Simona Halep despre viitoarea sa adversară?

Simona a lăudat-o pe Sorana Cîrstea, despre care a spus că este “o jucătoare grozavă”, astfel că se aşteaptă la un meci greu în optimi.

“Va fi o mare provocare pentru mine, dar este doar un alt meci. Sunt obișnuită să joc cu româncele. Desigur, va fi un meci greu pentru că este o jucătoare grozavă.

Aștept cu nerăbdare ziua liberă și după mă voi gândi la partida următoare”, a declarat Simona Halep, potrivit Eurosport.

Vântul i-a pus probleme Simonei Halep

Românca a explicat şi cum s-a simţit pe teren în meciul cu Cori Gauff, una dintre favoritele publicului.

“Este grozav să fiu din nou aici, e o atmosferă extraordinară ori de câte ori joc şi vreau să le mulţumesc tuturor că au venit. E întotdeauna o plăcere că mă susţin când joc aici. Sunt fericită că pot vorbi cu voi în această seară.

Nu e uşor să găseşti ritmul pe vânt. Dintr-o parte trebuie să joci un tenis, de pe partea cealaltă trebuie să joci un tenis diferit. A fost greu să ajustez, dar ştiam că pot juca un tenis bun pe vânt, când eram copil jucam bine împotriva adversarelor care lovesc puternic.

Azi, a fost aceeaşi situaţie, e important să te ajustezi întotdeauna şi să încerci să câştigi, fără să conteze cum joci, e important să câştigi.

Am fost calmă pe teren, nu am vorbit prea mult, lucrez la asta, am am simţit atmosfera în care am avut plăcerea să joc aici. Vă mulţumesc încă o dată şi să ne vedem în turul următor”, a mai spus Halep.