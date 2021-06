Simona Halep a postat un videoclip în mediul online în timpul primului ei antrenament. Amintim că sportiva a suferit o accidentare înaintea turneului de la Roland Garros, motiv pentru care a fost nevoită să se retragă. Aceasta a suferit o ruptură musculară la gamba stângă.

Alături de videoclip, sportiva a postat și un mesaj în care spune că se simte ca și cum a lipsit mai mult de trei săptămâni jumătate de pe terenul de tenis. Aceasta mai spune că în perioada în care nu a putut juca tenis, a înțeles ce simte, de fapt, pentru acest sport.

“Prima mea lovitură după trei săptămâni şi jumătate. Mă simt ca şi cum aş fi lipsit mult mai mult, pentru că mi-a fost dor să joc. Însă această perioadă a fost cea mai bună pentru că, deşi am o viaţă minunată, am înţeles ce simt pentru tenis şi cum mă simt când nu pot juca. Iubesc acest sport, acum înţeleg de ce de atât de mulţi ani trăiesc pentru tenis şi mă simt atât de bine ca sportivă profesionistă la cel mai înalt nivel. Bineînţeles, nu este uşor să fiu aici, emoţional este epuizant, iar acum îmi dau seama cât de puternică am fost.”, spune sportiva.