Cum a ajuns Boris Becker un superstar al tenisului mondial. Ion Țiriac a avut o influență mare asupra lui

Într-un interviu pentru publicația Spox.com, Ion Țiriac a povestit că Boris Becker avea multe minusuri care trebuiau îndreptate la începutul carierei sale. Cu ajutorul lui Țiriac, neamțul a reușit să regleze aceste lucruri pe parcursul carierei acestuia. Ion Țiriac a povestit că a acceptat să îl cunoască pe Boris Becker după ce prietenul Gunter Bosch a insistat pe această temă.

Miliardarul român a mai spus că, deși părea că este începător, a decis să îl ajute. Acesta povestește că, la început, Boris Becker nu știa să stea în teren.

„L-am privit și parcă în fața mea era un începător. Nu știa să stea în teren, jocul lui de picioare era atât de prost… Picioarele îi sângerau pentru că plonja după mingi, nu știa cum să se miște. Dar loviturile lui erau incredibile și am putut vedea acea dorință în ochii lui. Avea o lăcomie ieșită din comun, am sesizat asta imediat. L-am găsit pe Boris atât de interesant încât am vrut să-l testez!

Am vrut să vină la mine la Monte Carlo și să joace împotriva lui Guillermo Vilas o lună. Patru ore în fiecare zi nenorocită! Am vrut ca Boris să se antreneze cu Vilas timp de o lună, iar după aceea am fost sigur că va merge pe drumul lui. M-am dus la părinții lui și le-am spus că mâine Boris ar trebui să-și facă bagajul. Am stabilit un program de antrenamente și unul de turnee. Boris era extrem de tânăr atunci, dar asculta și era pregătit. În principiu, acesta a fost momentul în care s-a născut superstarul Boris Becker”, a spus Ion Țiriac.