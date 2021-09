„Mai vreau să joc doi-trei ani… trei ani cu puţin noroc. Să vedem cum o să fiu cu accidentările, îmi doresc tare mult să mai ajung în top 10, nu ştiu dacă se va mai întâmpla. Fac ce pot, de acum încolo ceea ce va veni este un bonus. Îmi place mult tenisul şi cred că pot să mai joc la nivel înalt. Anul viitor va fi un program încărcat, dar voi fi sută la sută pentru tenis. Anul acesta a fost greu din cauza accidentărilor, dar sper că anul viitor o să fiu sănătoasă şi o să joc tot ce îmi propun”, a afirmat ea.

Simona Halep, emoționată de fiecare dată când joacă în fața fanilor

Campioana a spus că are emoţii gândindu-se la turneul Transylvania Open, acolo unde va juca din nou în faţa fanilor români.

„Am emoţii să joc din nou în faţa fanilor români la Cluj, mă tot gândesc la acest turneu. Totodată îmi va face bine pentru că acolo voi avea o susţinere foarte bună, iar eu sunt pe un fond de încredere nu foarte ridicat după acea accidentare. Dar cu meciuri mai multe eu sper să îmi revin la nivelul la care am fost. Am ales să joc la Indian Wells pentru că este ‘mandatory’, încă sunt acolo pe tablou, la Moscova pentru că am câştigat acolo şi am avut un sentiment plăcut să joc acolo tot timpul, iar la Cluj (n.r. – Transylvania Open) am ales să joc pentru că îmi place Clujul. E un turneu la noi în ţară, sunt oameni frumoşi care mereu mă aşteaptă cu plăcere şi mă fac să mă simt bine”, a explicat ea.

Pauza din carieră, boost important

Simona Halep a discutat și despre pauza pe care a luat-o și despre plăcerea de a fi pe teren.

„US Open m-a ajutat foarte mult să îmi revină încrederea şi plăcerea de a fi pe teren. Pentru că în vară pe teren a fost un chin din cauza durerilor şi a tot ce s-a întâmplat. Nu credeam că voi fi aptă să joc atâtea meciuri la US Open. Dar acele meciuri mi-au dat un ‘boost’ foarte important şi sunt bucuroasă că pot face faţă la acel nivel, chiar dacă am luat câteva luni de pauză”, a adăugat ea.

Emma Răducanu, echilibru emoțional deosebit

Halep a apreciat performanța Emmei Răducanu, jucătoarea britanică al cărei tată este român și a spus că a reuşit un lucru extraordinar la US Open.

„Am o părere extraordinară despre Emma Răducanu, ce a făcut ea este extraordinar, o felicit din suflet. A arătat la US Open un echilibru emoţional deosebit şi un joc de tenis foarte, foarte bun. După Wimbledon am felicitat-o pe Emma şi ea mi-a trimis pe Instagram o poză cu noi pe care am postat imediat pentru că mi-a plăcut foarte mult. M-am bucurat să văd că a păstrat această poză şi mi-a plăcut să o împărtăşesc cu toată lumea.

La New York m-am întâlnit cu ea. Am vorbit puţin acolo pentru că ea era deja în calificări şi nu am vrut să o deranjez. M-am bucurat tare mult pentru ea. Şi dacă va veni la turneul de la Cluj va fi frumos pentru toată lumea, nu doar pentru mine”, a mai spus Halep prezentă, vineri, la lansarea platformei TennisWin, o reţea socială dedicată iubitorilor de tenis, informează Agerpres.