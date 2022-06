Simona Halep a devenit noul ambasador al Automobile Bavaria Group

Jucătoare de top la nivel mondial și câștigătoare a două titluri de Grand Slam, Simona Halep devine ambasador oficial al Automobile Bavaria Group, cea mai mare rețea de dealeri BMW din Europa Centrală şi de Sud-Est, cu 12 dealeri autorizați BMW în România, 5 în Germania și 1 reprezentanță în Viena, Austria.

Prin semnarea acordului de parteneriat, Simona Halep va avea la dispoziție în următorii doi ani cele mai noi modele sport din gama BMW, dar și o limuzină pentru evenimente de protocol. Fiind cunoscută pasiunea Simonei pentru automobilele sport, dorința ei de a testa brandul BMW M, care în acest an aniversează 50 ani de performanță în motorsport, a fost unul dintre argumentele în favoarea asocierii de imagine.

Performanța înseamnă totul

“Performanța înseamnă totul, atât în sport, cât și în business. Pentru mine, să am alături un partener ca Automobile Bavaria înseamnă să am mereu o garanție a calității și a încrederii. Sunt fericită să fiu alături de idolul meu Gică Hagi în familia Automobile Bavaria. Mă bucur că intrăm în acest parteneriat și că putem construi împreună mai departe”, a declarat Simona Halep.

“Suntem onorați de parteneriatul cu un sportiv excepțional așa cum este Simona. Colaborarea noastră a venit firesc, deoarece ne bazăm performanțele pe aceleași valori: muncă, perseverență și pasiune. În afaceri, ca și în sport, poți să ajungi la excelență doar prin valori solide. Simona a început tenisul în România și a reușit să devină numărul 1 mondial. Și noi am construit business-ul auto pornind din Brașov, construind o rețea națională de reprezentanțe BMW, pe care am dezvoltat-o la nivel european, reușind să atingem performanța de a deveni ”Rolls-Royce Global Dealer of the Year” în 2017, același an în care Simona a ajuns în fruntea clasamentului Mondial WTA”, a declarat Michael Schmidt, președinte și fondator Automobile Bavaria Group.

Automobile Bavaria – cea mai mare rețea de dealeri BMW din Sud-Estul Europei

Automobile Bavaria Group are experiență de peste 28 de ani pe piața automobilelor premium din România și oferă servicii personalizate de vânzare și post-vânzare, la nivel național. Înființată în anul 1994 la Brașov ca importator BMW pentru România, compania și-a extins portofoliul de branduri, incluzând Rolls-Royce, MINI, BMW Motorrad, Opel și VW. Cea mai nouă marcă importată începând din acest an este INEOS Grenadier, un automobil off-road autentic produs în Europa și prezentat cu mare succes în această lună în București.

De-a lungul timpului, compania a colaborat cu personalități din lumea sportului, a televiziunii sau a filmului, pentru promovarea mărcilor pe care le comercializează în România.

În anul 1997, Automobile Bavaria a pus la dispoziția Majestății Sale Regele Mihai I un autoturism BMW Seria 7 cu ocazia revenirii în țară, ulterior primind titlul de Furnizor Oficial al Casei Regale a României. În anul 2003 a fost semnat acordul de parteneriat cu legenda fotbalului românesc Gheorghe Hagi, ulterior compania fiind alături de multe personalități ale vieții culturale și sportive românești, cum sunt Ilie Năstase sau Ion Caramitru, dar și sprijinind importante manifestări culturale ca Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, programul Sibiu, Capitala Culturală Europeană 2007 sau Festivalul Național de Teatru București.