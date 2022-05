Capital a stat de vorbă cu Alexandru Șeremet despre provocările cu care s-a confruntat în cariera de Corporate Communication Manager al companiei BMW România, ce înseamnă să fii unul dintre cei mai de succes oameni de comunicare din țară, dar și care sunt planurile de viitor pe care compania le are.

Capital: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Alexandru Șeremet: “Am reuşit în România o premieră mondială absolută – primul MINI electric de curse a fost pregătit la noi şi a încheiat cu succes un sezon complet, cu 16 participări în diverse competiții. Suntem mândri că suntem, cu un proiect din România, pionieri adevăraţi în lumea motorsportului cu una din primele automobile de competiţie construit pe baza unui automobil de serie. Cu resurse limitate, acest proiect a fost posibil mulţumită unor parteneri curajoşi şi cu mult ajutor voluntar de la prieteni ai proiectului (colegi dar şi oameni entuziaşti din jur). Suntem încurajaţi de o energie extraordinară, ceea ce este un privilegiu, iar maşina recunoscută ca „Racing MIMI” este deja una din cele mai cunoscute maşini de competiţie din România.”

Capital: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Alexandru Șeremet: “Probabil cel mai mare proiect este colaborarea cu Retromobil pentru Concursul de Eleganţă de la Sinaia – cel mai important eveniment dedicat automobilelor de epocă din România. Am reuşit să creştem evenimentul, să îi dăm o vizibilitate consistentă în presa internaţională, cu prezentări în publicaţii importante din Statele Unite, Germania sau Italia. Am adus maşini valoroase pe covorul roşu din faţa Castelului Peleş şi am spus poveşti cu adevărat speciale. Printre cele mai dragi amintiri sunt prezentarea BMW 328 Mille Miglia Roadster, cu siguranţă unul din cele mai valoroase şi faimoase automobile de curse BMW interbelice, modelul participând la victoria pe echipe de la Mille Miglia, cea mai importantă performanţă BMW din prima jumătate de secol. Am avut ocazia să scoatem la lumină şi o poveste puţin cunoscută – ultima participare într-o competiţie oficială a fost tocmai în România, la Braşov, în septembrie 1940. Maşina a fost prezentată de Marin Dumitrecu, care în anii imediat de după Război pilotase cu succes un BMW 328 şi ulterior a intrat în istorie ca unul din cele mai longevive şi influente figuri din lumea motorsportului românesc. A fost ultima lui plimbare publică cu un astfel de model şi a avut un discurs cald, personal, care îmi stârnește multă emoție şi acum, la 5 ani distanta. El a fost „bunicul” nostru, al motorsportului românesc. L-am pierdut anul trecut, după ce a împlinit 102 ani.”

Capital: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

Alexandru Șeremet: “Proiectul Racing MIMI merge mai departe. În 2022 vrem să folosim ce am învățat astfel încât să fim în primul rând să ne autodepășim. Într-o lume definită de incertitudini, de trasformări neprevăzute, am pierdut parteneri, am câștigat unii noi şi după multe curse şi aventuri suntem în punctul unei relansări. Este șansa noastră să ducem proiectul mai departe, la un nou nivel, să facem şi mai mult „zgomot” cu mașina de curse silențioasă, să convingem că automobilele electrice au un viitor spectaculos. Mulți din cei care au început alături de noi, dezvoltă proiecte noi de automobile electrice, avem un nou MINI electric de curse care concurează în paralel cu noi. Aceasta este pentru mine o confirmare a faptului ca am avut un impact important în piață.”

Capital: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Alexandru Șeremet: “Poate termenul „situaţie fără precedent” e utilizat des, dar anii pandemiei au fost cu adevărat un teritoriu absolut nou şi în multe momente nu am putut privit decât în viitorul imediat apropiat încercând să depăşim cât mai bine, săptămână după săptămână, fiecare provocare nouă cu care ne-am întâlnit. Întâi a trebuit să înţelegem dacă este oportun să comunicăm în momentele atât de dramatice ale începutului de pandemie. Apoi, când am îneles cum să fim alături de clienţi, că cea mai mare victorie este să mergem mai departe, bineînțeles cu responsabilitate, am căutat mecanisme de comunicare pertinente în lock down, în situaţii de distanţare socială maximă. A trebuit să ne reinventăm, să descoperim mai multe instrumente de comunicare digitală (conferinţele de presă on-line au devenit rapid norma), dar am şi căutat în istorie poveşti care să inspire şi să ne dea curaj despre depăşirea dificultăţilor de-a lungul istorie.”

Capital: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Alexandru Șeremet: “Prin natura jobului, interacţiunea cu administraţia locală şi centrală este foarte limitată. Pot spune că am descoperit de multe ori mulţi porfesionişti valoroşi care fac munca din dedicaţie, dar şi multe cutume şi rezistenţă la schimbare. În ultima intracţiune legată de programe de ajutorare pentru refugiaţi am descoperit mult entuziasm, multă pasiune şi o orgnaizare foarte bună dat fiind situaţia excepţională de criză.”

Capital: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Alexandru Șeremet: “Cine este la început de drum trebuie să aibă curajul să încerce şi viziunea să aleagă lucrurile pe care le face cu plăcere. Cine vrea să lucreze în comunicare trebuie mereu să caute poveşti de care să se îndrăgostească, să ardă de nerăbdare să le spună mai departe. Pasiunea pentru a descoperi poveşti şi a le împărtăşi e cea mai importantă în munca noastră. Suntem toţi nişte bunicuţi la gura sobei pregătiţi să spună o poveste.”

Capital: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Alexandru Șeremet: “Suntem în mijlocul unui proces de transformare al modului în care consumăm media, un proces care vine într-o lume în transformare, după provocări economice, pandemie, un război mare în Europa şi multă instabilitate politică, dar şi cu presiunea transformărilor pentru prevenirea schimbărilor climatice. Eu văd o schimbare masivă a societăţii care amplifică şi modul în care ne informăm şi comunicăm. Acum 17 ani, când am început să lucrez în PR, încă mai trimiteam comunicate de presă prin fax. Între timp au apărut internetul de mare viteză, smart phone-urile, social media. Am trecut de la o comunicare de la surse puţine către mulţi, la o un dialog general, în care oricine poate fi purtător de mesaj. Asta schimbă dramatic „obiectul muncii” pentru un om de comunicare – în primul rând sursele de propagare a mesajului se transformă radical, apoi suntem expuși unui număr tot mai mare de mesaje care fac tot mai dificilă lupta pentru vizibilitate şi pentru a fi memorabili. Nu pot spune exact cum o să fie job-ul de PR peste 10 ani, dar ştiu sigur că va fi radical diferit.”

Capital: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Alexandru Șeremet: “Pe plan profesional, după câţiva ani de „situaţii fără precedent”, de criză, de lupte pentru supraviețuire (din păcate am observat în jur de multe ori la propriu), a trebuit să învățăm să fim semnificativ mai eficienți. „Banii” sunt o resursă, iar diminuarea lor atunci când construiești proiecte pentru companie poate fi suplinită cu alte resurse – timp, creativitate, echipă, sinergii. În jocul acesta al compensării trebuie să găseşti formula inteligentă de echilibru pentru că în final toate resursele sunt limitate. Trebuie să găseşti şi valoarea timpului, să pui preţul adevărat pe idei, să apreciezi echipa şi oportunităţile la adevărata măsură. Toate au „un cost”.

Pe plan personal am descoperit că, după un nivel de bază, banii pot să îţi ofere acces la experienţe şi produse excepţionale, dar că acestea nu sunt nevoie absolute şi poţi să găseşti multă fericire şi în multe lucruri care aparent poate sunt mai simple şi, cel mai important, nimic nu poate să suplinească valoarea relaţiilor personale cu familia şi prietenii. Acestea nu pot fi niciodată cumpărate.”