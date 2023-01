Simona Gherghe a decis să plece într-o vacanță la începutul acesta de an, așa că și-a luat cei doi copii și soțul și au plecat la schi în Italia. Destinația a fost Ortisei, din zona Val Gardena din Dolomiți.

La întoarcere, cunoscuta prezentatoare de televiziune a publicat pe rețelele de socializare un mesaj neașteptat cu privire la românii care aleg să plece în străinătate, în contextul în care, în zona unde și-a petrecut vacanța, a dat de foarte mulți români care lucrau acolo.

Vedeta este conștientă de faptul că în Italia se regăsește cel mai mare număr de români plecați să muncească în străinătate, dar subliniază că numărul celor din Ortisei i-a depășit așteptările.

„Ganduri pentru romanii plecati la munca in strainatate…Suntem de o zi acasa, dupa un drum obositor, dar am ramas cu gandul la oamenii din Ortisei, Tirolul de Sud. La romanii nostri de acolo. Stiu ca in Italia e o comunitate mare de romani, oameni care au plecat de acasa cu gandul la o viata mai buna. Dar atat de multi ca in Ortisei Val Gardena parca n-am intalnit niciunde în Italia”, spune Simona Gherghe.

Nimeni nu pleacă de bine de acasă

Vedeta a mai precizat că și fiica sa a fost surprinsă să audă atât de mulți oameni vorbind limba română.

De asemenea, Simona Gherghe a povestit că toți românii de care a datini Italia erau zâmbitori și fericiți, însă spune că în spatele acestei măști sunt multe lacrimi de dor și multă muncă. În plus, prezentatoarea TV a subliniat că nimeni nu pleacă de bine de acasă.

„In fiecare restaurant in care am pasit, i-am gasit acolo, la treaba. Chiar m-a intrebat Ana: “mama, dar de ce in Italia toata lumea vorbeste limba romana?” Chiar asa era… Zambitori, amabili, fericiti cand ne-au intalnit, pentru ca le-am amintit de “acasa”. Stiu ca in spatele zambetelor, sunt multe lacrimi de dor si de greu si multa, multa munca. Nimeni nu pleaca de bine de acasa, ci ca sa aduca BINELE acasa.

Oameni buni si dragi, plecati la munca in strainatate, va multumesc si ma gandesc la voi! Sunteti in inima noastra!”, a fost mesajul publicat pe rețelele de socializare de către Simona Gherghe.