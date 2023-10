Simona Gherghe, mai fericită ca niciodată pentru că a venit toamna

Simona Gherghe, mai fericită ca niciodată pentru că a venit toamna! Prezentatoarea TV se bucură că au început să scadă temperaturile și că în aer se simte briza toamnei. Octombrie este luna ei întrucât pe ea a fost născută pe data de 31 octombrie.

În acest an, va împlini respectabila vârstă de 46 de ani. În plus, prezentatoarea TV este bucuroasă pentru că ne apropiem încetul cu încetul de Crăciun. Peste 82 de zile, vom sărbători nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

„La 9 grade, cât erau dimineață, vă anunț că, oficial, s-a încheiat vara 2023! Bine ai venit, octombrie, luna mea! PS. Mai sunt 82 de zile până la Crăciun!”, a scris ea pe Facebook.

Postarea ei a strâns rapid sute de comentarii: Să vină iarna!/ În Brașov erau 7 dimineață la ora 8!/ Sper să fie cat mai bine de Crăciun și revelion să fim cu toții sănătoși și alături de toată familia noastră frumoasă și sperăm că vom fi și sănătoși/ La mine erau 6 grade de dimineata, brrrr, e toamna!/ Și la mine încep sărbătorile de toamnă cu data de 14 octombrie și se încheie cu 26 octombrie.

Luna octombrie se va menține însorită în România

Luna octombrie este una dintre lunile cu cele mai mici valori ale cantităţii totale lunare de precipitaţii. Din punct de vedere termic, se vor înregistra şi temperaturi „estivale” ce depăşesc 35…38 grade Celsius. Temperatura maximă absolută a acestei luni va fi de 39 grade Celsius, iar cea minimă de -21,3 grade Celsius.

„Ţara noastră se află mai mult sub influenţa maximului barometric est european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent, dar şi reducerii duratei de strălucire a soarelui, temperaturile medii lunare din această lună sunt, în general, cu 5 – 7 grade Celsius mai mici decât cele din luna septembrie”, precizează specialiştii ANM.

Pe Litoral, în Delta Dunării şi local, în sud-vestul Banatului şi în lunca Dunării, mediile depăşesc 12 grade Celsius. Valori între 8 şi 10 grade Celsius sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramureşului, celei mai mari părţi a Moldovei şi Subcarpaţilor.

În depresiunile intramontane şi în zona montană joasă (sub 1.500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între 4 şi 8 grade Celsius. În zona montană înaltă (la peste 1.500 de metri) aceste valori coboară până la 2 – 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub zero grade Celsius.