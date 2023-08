Simona Gherghe a publicat în mediul online un mesaj în care povestește că a trecut printr-o situație asemănătoare cu cea de la Crevedia.

Vedeta a povestit că se afla în Grecia, în vacanță, în momentul în care un camion cu gaz a luat foc.

Prezentatoare a mai spus că, în acel context, grecii au decis să evacueze 18 kilometri, printre care și un drum vechi.

„Pe 17 august, am o poveste similara in Grecia, pe autostrada Corinth-Atena.

Ea a mai spus că a stat în trafic opt ore și că o grecoaică le-a spus ce se întâmplă.

Nimeni nu avea voie să înainteze, în timp ce polițiștii ofereau calm informații.

„Inclusiv drumul vechi! Am stat peste 8 ore in trafic, o grecoaica ne-a explicat ce stia de la radio si sfatul autoritatilor sa tragem pe dreapta.

Sa nu inaintam. Nici nu se putea, de altfel. Blocasera inclusiv drumul vechi.

Politistii, extrem de calmi, ofereau toate informatiile. Am stat 8 ore in trafic, pe 40 se grade, cu doi copii in masina. Am pierdut avionul”, mai spune ea.