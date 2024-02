Panică pe platourile de filmare de la Antena 1, după ce Simona Gherghe, prezentatoare TV a „Mireasa”, a avut o criză de spate chiar înainte de a intra în emisie!

Pur și simplu a rămas înțepenită. Nu s-a mai putut mișca. A stat numai pe scaunul ei și a pus perne în jurul ei ca să stea cât mai confortabil posibil.

„Am făcut o criză de spate! Am rămas așa! Chiar nu am mai putut să mă ridic! S-a întâmplat chiar înainte să intrăm în emisiune”, a povestit ea, în direct, la Antena 1 .

De altfel, cu câteva săptămâni în urmă, a avut și-o criză de stomac „chinuitoare”. N-a putut dormi deloc din cauza durerilor. Din fericire, mama ei i-a sărit în ajutor.

A încercat să-i calmeze durerea cu mâncare sănătoasă cu aromă de copilărie! I-a făcut cartofi copți pe plită, cu sare. Nu știm dacă i-au calmat durerile, dar gustul lor au bucurat-o mult. I-au amintit de copilăria ei.

Recent, Simona Gherghe a povestit cum a ajuns să lucreze la Antena 1. Experiența ei în televiziune a început când, la vârsta de 21 de ani. A încercat să se alăture echipei PRO TV printr-o preselecție. Deși nu a fost selectată, acel refuz nu a reprezentat un eșec pentru ea, ci mai degrabă o lecție de viață.

Simona Gherghe a încercat să obțină un post de prezentator de știri la PRO TV, dar a primit un refuz pe motiv că nu ar avea un aspect adecvat pentru televiziune.

Cu toate acestea, ea a privit această experiență ca pe o oportunitate de creștere personală, și nu ca pe un obstacol în calea carierei sale.

„Nu am luat-o ca pe un eșec. Pentru că eu nu-mi doream să fac televiziune. Am mers cu câteva colege de facultate să vedem cum e la un interviu de angajare. Erau vreo 400 de concurenți pentru un post de prezentator de știri și am ajuns în ultima probă, alături de 10 fete.

Am dat proba video, pe care am urmărit-o, ulterior, cu producătorul. Și mi-a spus, într-adevăr, că nu sunt telegenică, dar că am voce foarte bună și că ar trebui să fac radio.

Așa că, atunci când am găsit anunțul de angajare la Radio Nord-Est, am mers foarte încrezătoare. După câteva săptămâni grele de școală de presă m-au luat în echipa lor și a contat enorm experiența de radio în ceea ce avea să urmeze în viața mea profesională”, a zis ea.