Simona Gherghe a dezvăluit cum a ajuns la Antena 1, după ce a fost respinsă la o preselecție organizată de PRO TV, la doar 21 de ani.

Cunoscuta prezentatoare de televiziune, Simona Gherghe adună peste 20 de ani de experiență în domeniu, fiind prezentă în emisiuni de știri și evenimente live. Ea și-a câștigat astfel aprecierea și simpatia publicului.

Cu toate acestea, puțini cunosc faptul că pasiunea inițială a vedetei nu a fost televiziunea, ci radioul. Ea a activat timp de aproximativ 4 ani într-un post. A început ca reporter, a devenit prezentator de știri, iar mai târziu a condus matinalul la Radio Nord-Est. Experiența sa în televiziune a început odată cu momentul în care, la 21 de ani, a încercat să se califice la o preselecție organizată de ProTV. Chiar dacă acea încercare nu s-a finalizat cu succes, a reușit să-și construiască ulterior o carieră solidă la Antena 1.

„Înainte de televiziune, a fost prima dragoste: radioul. Am lucrat vreo patru ani la radio, mai întâi reporter, apoi prezentator de știri, iar în ultimele luni am făcut matinalul de la Radio Nord-Est”, a spus Simona Gherghe într-un interviu pentru viva.ro .

Simona Gherghe a avut o tentativă de a lucra la PRO TV ca prezentator de știri. Ea a fost respinsă sub motivul că nu ar fi telegenică. Cu toate acestea, vedeta a relatat că nu a privit acest moment ca pe un eșec, ci mai degrabă ca pe o experiență de viață.

„Nu am luat-o ca pe un eșec. Pentru că eu nu-mi doream să fac televiziune. Am mers cu câteva colege de facultate să vedem cum e la un interviu de angajare. Erau vreo 400 de concurenți pentru un post de prezentator de știri și am ajuns în ultima probă, alături de 10 fete. Am dat proba video, pe care am urmărit-o, ulterior, cu producătorul. Și mi-a spus, într-adevăr, că nu sunt telegenică, dar că am voce foarte bună și că ar trebui să fac radio.

Așa că, atunci când am găsit anunțul de angajare la Radio Nord-Est, am mers foarte încrezătoare. După câteva săptămâni grele de școală de presă m-au luat în echipa lor și a contat enorm experiența de radio în ceea ce avea să urmeze în viața mea profesională”, a mărturisit Simona Gherghe.