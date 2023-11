Oana Roman și Marius Elisei sunt la cuțite. Fostul soț a reacționat dur după ce a fost acuzat de vedetă că nu se implică în creșterea fiicei lor. Fiica lui Petre Roman a susținut, atunci, că nu merită titulatura de părinte. Acum, însă, Marius Elisei a răspuns tuturor acuzațiilor.

Fostul soț al Oanei Roman crede că și-a găsit fericirea alături de noua iubită. Se numește Gabriela și are 40 de ani. Acum două zile, vedeta a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care apare cu lacrimi. Ea s-a plâns că viața de mamă singură este una foarte grea. Ea și-a acuzat fostul soț că nu se implică în creșterea fetiței lor.

Marius Elisei a ținut să dea și el replica. Acesta a atacat-o dur pe fiica lui Petre Roman.

El a spus că nu și-a abandonat fiica. Acesta a menționat că după divorț, Oana Roman și-a dat seama cât de greu este să crești un copil.

„Eu am tras 10 ani în relația cu ea ca să fie bine, m-am chinuit și m-am rupt pe mine doar ca să ne fie bine. Am trecut și am înghițit peste multe fapte urâte pe care le face în continuare. Asta ce înseamnă? Să stau până la bătrânețe, până la 60 de ani și să rămân singur.

Păi cine mă mai ia? Sunt niște văicăreli pentru că i-a plecat sluga de acasă. Ea nu făcea nimic nici atunci (n.red. când erau într-o relație). Acum a dat de greu?”, a adăugat Marius Elisei.