Pepe și Raluca au divorțat după 8 ani de căsnicie, iar artistul a suferit foarte mult în acea perioadă. Invitată în emisiunea online a artistului, Oana Roman a scos la iveală amănunte mai puțin știute.

Cei doi sunt foarte buni prieteni și s-au susținut reciproc de-a lungul timpului. „Dau din casă acum. El a avut Mc Hammer (n.r. personajul de la Te cunosc de undeva) în iarnă, atunci când a avut o situație foarte grea.

El atunci era… nu era. Nu era ok. El nu era ok. Stăteam cu el la masă, cu copiii și stătea în capul mesei, își punea căștile și spunea: Mă scuzați un pic, dar brusc așa, le punea. Își punea alea și repeta singur 2, 3 ore.”, a declarat Oana Roman în emisiunea lui Pepe de pe canalul de YouTube, conform Libertatea.

„El nu era deloc ok în momentul ăla. Nu era ok. Avea în cap… Noi am fost la tribunal, a fost nasol.”, a mai zis fosta soție a lui Marius Elisei.

Pepe și-a găsit din nou fericirea

Cu toate că Pepe a trecut printr-un divorț dureros, acest lucru nu l-a făcut pe artist să nu își mai poată regăsi fericirea. Recent artistul a spus adevărul despre relația pe care o are cu Raluka și, fără prea multe cuvinte, artistul a recunoscut că se plac reciproc, dar și că se înțeleg foarte bine.

Totodată, Pepe a mai adăugat că cei doi se îmbrățișează mereu când se văd, se pupă iar acest lucru este ok pentru artist.

„Am o relație foarte mișto cu Raluka, suntem colegi, ne știm foarte bine. O plac, mă place, de câte ori ne vedem ne luăm în brațe, ne pupăm, suntem ok”, a explicat Pepe într-un vlog, pe YouTube.