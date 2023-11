Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung Muscel și fostă vedetă PRO TV, a decis să-și retragă candidatura de pe lista USR pentru alegerile europarlamentare. Această decizie survine în urma scandalului declanșat de dezvăluirea sa că a votat „da” la referendumul pentru familia tradițională din 2018. Mai mult decât atât, chiar fiica sa a criticat dur acest vot, punând într-o lumină proastă relația lor.

Elena Lasconi a mărturisit într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme că a avut o copilărie foarte dificilă. Ea a crescut într-o familie săracă și a trebuit să facă față lipsurilor, inclusiv în ceea ce privește mâncarea. Elena Lasconi spunea că până la vârsta de 7 ani a trăit destul de greu.

„Sper să nu se supere mama pe mine. Am avut o copilărie în care am fost înconjurată de violență. (…) Mi-aduc aminte că tata a făcut rost la un moment dat de o pungă cu pulpe de pui într-un sac de sare. Din păcate, nu am putut să mâncăm pulpele fiindcă erau foarte sărate.

Până la 7 ani, am trăit într-o sărăcie mare. Bunica ne dădea pâine pe care o dădeai la porci fiindcă nu aveam ce să mâncăm. Ne spunea că pâinea o să ne ajute să facem sânge grupa zero și să fim sănătoși”, a povestit ea.