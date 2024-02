Laurette mărturisește că a avut legături romantice cu mai mulți milionari renumiți din România. cu toate acestea, remarcabilă a fost mai ales experiența cu Ion Țiriac.

Laurette alege să nu ofere detalii suplimentare despre legătura cu Ion Țiriac, din 2016. Totuși, menționează că în acea vreme se simțea „regina reginelor”. În plus, fotomodelul recunoaște că despărțirea s-a întâmplat din vina ei.

În 2016, Laurette și Ion Țiriac au fost surprinși pentru prima dată împreună la plajă. Niciunul dintre ei nu a oferit detalii despre natura relației lor. Cu toate acestea, speculațiile au fost inevitabile în rândul publicului.

În prezent, după o lungă perioadă de timp, Laurette admite că a experimentat un sentiment regal în timpul relației sale cu Ion Țiriac, când acesta era topit după ea.

În cadrul emisiunii lui Viorel Grigoriu, Laurette a dezvăluit că a avut legături romantice cu mai mulți milionari notorii din țară. Totuși, beneficiile acestei experiențe au fost destul de modeste.

Laurette a dezvăluit că a fost chiar căsătorită, la un moment dat, cu Ciprian Nistor, însă după divorț nu a primit nicio parte din averea acestuia. Potrivit ei, singurul lucru pe care l-a obținut în urma căsătoriei a fost o locuință.

„Am fost căsătorită cu un milionar. Suntem într-o relație ok acum. Am rămas cu o casă de la el. Cu fostul m-am dus fericită și am semnat divorțul.

Dacă stăteam, poate eram acum milionară. El mi-a cerut divorțul. Am mai avut relații cu milionari celebri de la noi”, a declarat Laurette.