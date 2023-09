Lovitură pentru Ion Ţiriac! Cunoscutul miliardar român a pierdut lupta în justiţie. Judecătorii l-au lăsat fără o „comoară” de preţ.

Este vorba despre colecţia sa formată din 15 arme de vânătoare, pe care Ţiriac le dusese în Germania.

Vineri, 8 septembrie, Tribunalul Bucureşti a respins contestaţia depusă de miliardarul român şi a decis confiscarea armelor.

Iată soluţia pe scurt dată astăzi de Tribunalul Bucureşti:

Solutia pe scurt: În temeiul art. 5491 alin. 6 si alin. 7 lit. a, cu aplicarea art. 5491 alin. 1 C. proc. pen., respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul Ioan Tiriac, împotriva încheierii din data de 31.05.2023, pronuntată de Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, în dosarul nr. 8041/300/2023.

Ion Ţiriac a ajuns în această încurcătură dintr-un motiv foarte simplu. El nu şi-a mai prelungit permisul de deţinere a armelor din anul 2014.

După expirarea permisului, omul de afaceri ar fi trebuit să predea toate armele unui armurier. El a fost şi urmărit penal pentru acest lucru, o perioadă, până când procurorii au decis să renunţe, pe motiv că nu există un interes public pentru o asemenea faptă.

Avocaţii lui Ion Ţiriac au subliniat că fostul tenismen nu a încălcat legea. El ar deţine permise europene valabile, astfel încât nu ar fi fost nevoie să prelungească permisul din România.

Totuşi, un armurier a explicat pentru Ştirile ProTV că legislaţia din România este cea care trebuie respectată în acest caz.

El spune că paşaportul european îi oferă anumite beneficii pe teritoriul european, însă nu influenţează cu nimic dreptul de deţinere de arme în ţara noastră.

„Arma a fost autorizată pe teritoriul României, în baza legislației românești și este legislația care primează.

Că eu am sau nu am pașaport european, asta nu are niciun fel de valoare. În România, trebuie respectată Legea Armelor.

Pașaportul european înseamnă cu acea armă pot să o iau, să o expun la expoziții din afara țării, să merg la vânătoare sau concursuri de tir etc., dar nu are niciun fel de importanță asupra dreptului de deținere de arme în România”, a explicat Lorand Vlăduț.