Anual se cosnuma milioane de tone de cafea in toata lumea, iar romanii apreciaza si ei aceasta bautura renumita. Acesta este inca un motiv pentru care deschiderea unei cafenele in Romania poate fi o idee de business de succes. Indiferent daca optezi pentru un simplu coffee shop sau un local deosebit, exista o serie de aspecte pe care trebuie sa le iei in calcul pentru a avea succes. Iata cateva sfaturi care te pot ajuta in dezvoltarea unui business de succes in Romania.

Dezvolta un plan de afaceri bine pus la punct

Indiferent daca esti un antreprenor la început de drum sau unul cu experienta in lume afacerilor si indiferent de tipul de afacere ales, este nevoie sa începi acest parcurs in aceasta lume cu un business plan bine documentat. Este nevoie sa analizezi o serie de aspecte pentru a vedea ce fel de afacere vrei sa obtii: suma alocata investitiei, rezultatele scontate, obiectivele samd.

Un business plan pus la punct iti ofera o imagine clara asupra drumului pe care vrei sa il faci cu afacerea ta, dar poate fi si un instrument util in atragerea unei investitii.

Alegerea si amenajarea locatiei

Locatia joaca un rol esential in succesul unei cafenele. Asigura-te ca alegi un punct central, vizibil si cu trafic pietonal ridicat. Studiaza zonele pe care le iei in calcul in vederea deschiderii unei cafenele, astfel incat sa observi toate detaliile de care ai nevoie pentru a lua cea mai buna decizie cu privire la stabilirea locatiei.

Referitor la modul in care amenajezi localul ales, este important sa iei in cosiderare veleitatile publicului tinta. Oamenii asociaza cafeaua cu un loc unde se pot retrage pentru a se relaxa, singuri sau alaturi de familie si prieteni. Altii aleg o cafenea pentru a munci sau a citi o carte alaturi de o cana de cafea proaspat preferata. In functie de locatia aleasa, ofera cat mai multe facilitati unui numar cat mai larg de oameni, acomodand astfel toate preferintele acestora.

Investete in echipamente profesionale

Pe langa detaliile legate de locatia si designul acesteia, trebuie sa te asiguri ca achizitionezi aparate de cafea profesionale, de inalta calitate, pe care sa le folosesti in prepararea bauturilor pe baza de cafea. Acestea trebuie sa se remarce prin stil, eleganta si performanta si trebuie sa fie in tematica desgnului ales. Este important ca aparatul ales sa iti permita sa ajustezi intensitatea aromei, sa macine boabele de cafea pe loc si sa te ajute sa prepari laptele pentru acele bauturi care necesita un lapte cremos sau spuma de lapte.

Alegerea sortimentelor de cafea

Indiferent de frumusetea localului proaspat deschis, gustul autentic al cafelei este cel care va determina o persoana sa se reintoarca in cafeneaua ta. Alege sortimente de cafea de inalta calitate, cu arome bogate, daca iti doresti sa ai o cafenea de succes.

Propune-ti inca de la inceput un buget pe care esti dispus sa il investesti in deschiderea unei cafenele, pune la punct toata documentatia necesara si alege cu grija aparatele si sortimentele de cafea folosite pentru a-ti asigura succesul noului business.