Directorul Gazprom, Igor Volobuyev, a fugit din Rusia la câteva zile după ce Vladimir Putin a dat ordinul pentru invazia Ucrainei. Ulterior, acesta a apărut la Kiev, unde a și transmis un avertisment dur pentru Moscova.

Într-un interviu acordat pentru The Telegraph, Igor Volobuyev a cerut ca liderul de la Moscova să fie spânzurat pentru toate atrocitățile pe care le-a comis în Ucraina.

„Putin trebuie să fie judecat și spânzurat. Dar numai în conformitate cu legea”, a declarat vicepreședintele Gazprom pentru The Telegraph.

Totodată, directorul Gazprom susține că a urmărit pe telefon modul în care Rusia a atacat Ucraina, iar în tot acest timp a primit nenumărate apeluri de ajutor de la oameni care spuneau că trebuie să fie salvați de trupele rusești care declanșau un asalt în țara asediată.

”Este un sentiment atât de mizerabil”

„Eram lipit de telefonul meu. Mă simțeam de parcă stăteam într-un cinematograf confortabil și mă uitam la un film de groază”, a declarat Volobuyev.

Totodată, el a mai precizat că s-a simțit ”mizerabil” în momentul în care i-a fost cerut ajutorul însă nu putea să facă nimic în acest sens.

„Este un sentiment atât de mizerabil când oamenii te sună și îți spun: Rușii ne ucid. Lucrezi în Gazprombank. Ești un tip important. Poți să faci ceva pentru a opri asta?”, a spus Volobuyev.

Menționăm faptul că înaltul oficial al Gazprom a apărut la Kiev săptămâna trecută, declarând că a fugit din Rusia pentru a lupta alături de soldații ucraineni. El mai preciza atunci că nu a putut să stea la distanță în momentul în care a văzut ce se întâmplă acolo,

„Nu puteam să privesc de pe margine ce făcea Rusia în țara mea natală”, a declarat Volobuev, care s-a născut în orașul Okhtyrka din nord-estul Ucrainei.

Cum a ajuns Volobuyev la conducerea Gazprom?

„Rușii îmi ucideau tatăl, cunoscuții și prietenii apropiați. Tatăl meu a trăit într-o pivniță rece timp de o lună. Oamenii pe care îi cunoșteam din copilărie mi-au spus că le era rușine de mine”, a adăugat el, precizând că a primit nenumărate videoclipuri cu obuze care cădeau asupra orașului său natal ucrainean din Okhtyrka.

Amintim faptul că Volobuyev a petrecut două decenii la Gazprom și a ajuns vicepreședinte al celei de-a treia bănci rusești, Gazprombank, însă ordinul dat de Vladimir Putin l-a făcut să își schimbe părerea despre statul rus.

„Timp de opt ani am fost în această agitație internă: Nu am lucrat doar în Rusia, ci am lucrat pentru Gazprom. Am lucrat pentru statul rus”, a mai declarat Volobuyev.