Șeful Rosneft avertizează: Lumea se apropie de cea mai mare bulă financiară de la începutul secolului al XIX-lea (19)

Lumea se apropie de cea mai mare bulă a piețelor financiare de la începutul secolului al XIX-lea (19), avertizează Igor Secin, directorul general al Rosneft. Principalul motiv ar fi dominația tot mai mare a companiilor de tehnologie în piețele bursiere, susține Secin.

Lumea se apropie de cea mai mare bulă a piețelor financiare de la începutul secolului al XIX-lea (19), avertizează Igor Secin, directorul general al Rosneft, cea mai mare companie petrolieră din Rusia și unul dintre cei mai mari producători publici de petrol și gaze la nivel global. Principalul motiv ar fi dominația tot mai mare a companiilor de tehnologie în piețele bursiere, susține Secin.

În prezent, cele mai mari zece companii tech din SUA au ajuns să reprezinte peste 40% din piața bursieră, de trei ori mai mult decât în urmă cu un deceniu (zece ani). Potrivit lui Secin, ponderea ar putea urca spre 50% în viitorul apropiat, pe fondul listărilor așteptate ale unor companii, precum SpaceX, OpenAI sau Anthropic.

Secin a avertizat și asupra impactului tot mai mare al tehnologiei asupra resurselor globale. Consumul de apă al centrelor de date ar putea aproape să se dubleze până în anul 2030. De altfel, cererea pentru metale folosite în producția de energie, vehicule electrice și rețele electrice ar putea crește cu aproape 200 de milioane de tone până în anul 2050.

Declarațiile sale au fost făcute la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia.

Interdicțiile privind utilizarea rețelelor sociale de către adolescenți riscă să consolideze influența Big Tech asupra industriei, limitând accesul jucătorilor mai mici, avertizează, la rândul său, Rose Wang, directorul operațional al Bluesky. Potrivit lui Wang, platforma open-source mai mică nu se opune reglementării, iar jucătorii mai mici din industrie ar trebui protejați.

„Susțin protecția și siguranța tinerilor, dar întrebarea pe care o am este ”Cu ce cost?” pentru că, în esență, ceea ce mă sperie este că, pe termen lung, ne îndreptăm spre o lume în care există aproximativ trei până la cinci platforme și o reglementare extrem de strictă a acestor platforme, iar practic, toate echipele de conformitate ale acestor platforme sunt de 10 ori mai mari decât întreaga noastră echipă. Așadar, practic, trăim într-o lume în care este aproape imposibil ca jucătorii mai mici să vină și să construiască spații mai sănătoase”, a declarat Wang pentru CNBC, în marja SXSW din Londra, Anglia.

Platforma open-source a fost creată în cadrul X, cunoscută anterior sub numele de „Twitter”, în anul 2019 și susținută de Jack Dorsey. Bluesky s-a desprins în anul 2021. La scurt timp după aceea, a câștigat importanță ca rival al X. De atunci, a crescut la 43 de milioane de utilizatori în luna martie 2026, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din cei 450 de milioane de utilizatori estimați ai X. Bluesky s-a străduit să-și mențină popularitatea și, până la sfârșitul lunii octombrie 2025, a înregistrat o scădere de 40% a numărului de utilizatori activi zilnic pe mobil în ultimele 12 luni.

Bluesky a introdus, deja, verificări de asigurare a vârstei pentru a-i împiedica pe cei sub 16 ani să utilizeze platforma sa.