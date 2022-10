Lucian Heiuș, președintele ANAF, a vorbit despre controalele făcute de Fisc. El a ținut să dea un răspuns celor care susțin că inspectorii din subordinea sa „vânează” micii întreprinzători, în loc să se îndrepte spre marii evazioniști din România.

Șeful ANAF a susținut că urmărește creșterea gradului de colectare, iar verificările se fac inclusiv la multinaționale. El a ținut să puncteze că nu va irosi forța de control pe care o are ANAF, verificând firmele mici.

„Eu am spus, când am preluat mandatul de președinte ANAF, că n-o să irosesc forța de control pe care o are ANAF controlând firmele mici. Trebuie să direcționăm efectivele pe care le avem către marii contribuabili, ci mai ales unde e evaziunea fiscală. Atunci, facem analize de risc la care lucrăm lună de lună, a spus șeful ANAF.

ANAF s-a dus spre locurile unde chiar se face marea evaziune fiscală

El a ținut să precizeze că inspectorii au controlat în ultimele luni firmele unde chiar se face marea evaziune fiscală.

„De cinci luni nu cred poate o firmă să spună că a fost controlată cum era în anii precedenți. Antifrauda s-a dus spre locurile unde chiar se face marea evaziune fiscală.

Pe de altă parte trebuie să fim corecți, că sunt și multe legende urbane. Direcția generală de administrare a marilor contribuabili furnizează 48% din totalul încasărilor la bugetul general consolidat. Și vorbim de 3000 și un pic de firme”, a spus Lucian Heiuș.

Lucian Heiuș despre marii contribuabili care au intrat în vizorul Fiscului

În sprijinul afirmațiilor sale, șeful Fiscului a prezentat și un bilanț al multinaționalelor care au intrat în vizorul ANAF.

„În luna august am semnat 550 de mari contribuabili, multinaționale, care au intrat în inspecție fiscală, adică 18,7% din total multinaționale care își desfășoară activitatea în România. 128 aveau pierdere recurentă, 2 – 3 ani cu pierdere constată. Nu i-a întrebat nimeni, anul ăsta o să-i întrebe cineva să vedem cum pot funcționa atâția ani făcând pierdere”, a declarat Lucian Heiuș la B1 TV.

În altă ordine de idei, trebuie amintit că ANAF a pus ochii pe influenceri! Fiscul a anunțat în urmă cu câteva zile că îi va controla pe români pe Facebook și pe Instagram. Lucian Heiuș a declarat că Fiscul a demarat controale pe reţelele sociale pentru a-i depista pe românii care realizează venituri în mediul online. Inspectorii ANAF verifică fotografiile care pot conține date despre casele, mașinile sau banii din conturi care nu au fost declarați la Fisc.