Marți, cântăreața columbiană Shakira a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Procuratura va cere o pedeapsă de 8 ani și 2 luni de închisoare, precum și plata unei amenzi în valoare de aproximativ 24 de milioane de euro. Data procesului nu a fost încă stabilită de către instanță.

Ce acuzații i se aduc cântăreței?

Shakira este acuzată că a fraudat statul spaniol cu 14,5 milioane de euro între anii 2012 și 2014, adică în primii ani în care își stabilise reședința în Barcelona, unde a locuit cu acum fostul ei partener, fotbalistul Gerard Piqué de la FC Barcelona.

În luna iulie a anului 2021, un judecător spaniol a declarat că are toate dovezile necesare să o trimită în judecată pe celebra cântăreață columbiană. In luna mai a acestui an, un alt judecător a respins apelul ei împotriva deciziei.

Actele instanței consultate de Reuters spun că între anii 2012 și 2014, Shakira a petrecut mai mult de jumătate de an pe teritoriul Spaniei, ceea ce înseamnă că trebuia să plătească taxe statului spaniol. In mai 2012, cântăreața ar fi cumpărat chiar și o casă de familie în Barcelona.

Artista spune că sunt acuzații false

Într-un interviu acordat revistei Elle, Shakira spune că acuzațiile care i se aduc sunt false și că va continua să lupte pentru lucrurile în care crede. Aceasta a mai declarat și că autoritățile au început să o urmărească doar atunci când au aflat că are o relație cu un cetățean spaniol.

„În timp ce eu și Gerard ne întâlneam, eu eram într-un turneu mondial. Am petrecut mai mult de 240 de zile în afara Spaniei, așa că nu aveam cum să mă calific ca rezidentă. Autoritățile fiscale spaniole au văzut că mă întâlneam cu un cetățean spaniol și au început să saliveze. Este clar că au vrut să meargă după acei bani indiferent de situație” a declarat cântăreața de origine columbiană.

Artista acuză statul spaniol că ar fi recurs la „o campanie de presă obscenă” pentru a-i strica reputația. Shakira spune că a plătit Biroului Fiscal din Spania toată suma pe care aceștia a spus că o datorează și că prin urmare, nu le mai datorează absolut nimic.

Perioadă neagră pentru Shakira

În cadrul aceluiași interviu, cântăreața a mărturisit că trece prin „ce mai neagră perioadă” a vieții sale. Pe de o parte, încă procesează despărțirea de tatăl copiilor săi, pe de altă parte este starea fragilă de sănătate a tatălui său și de asemenea, procesul pentru evaziune fiscală.