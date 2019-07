Potrivit acestuia, în casa și în mașina lui Gheorghe Dincă s-au găsit probe ADN.

„Au fost găsite probe ADN a victimei de 15 ani atât în mașina inculpatului, cât și în casa acestuia”, a declarat șeful DIICOT.

Felix Bănilă a precizat că au luat în calcul ameble variante ți caută fetele și în fara curții bărbatului. Acesta a declarat că vor verifica gropile cimentate de fata cu Gheorghe Dinca, dupa ce suspectul va iesi din penitenciarul Jilava.

„Până nu avem niște elemente clare că ar fi decedate, noi nu putem neglija varianta că ar fi în viață. Avem acele fragmente osoase ridicate de la fața locului. Nu am primit încă un rezultat. Am văzut ce s-a spus în media cu privire la opiniile unor specialiști respectabili în materie. Ceea ce nu am văzut și poate că ar fi timpul să analizeze dumnealor și din acest punct de vedere.. într-adevăr, victima e unor minor de 15 ani. Admițând că a fost arsă în acel butoi metalic, am fost la Craiova și am verificat și am constatat că practic nu e un butoi în adevăratul sens al cuvântului. E vorba de un arzător improvizat. E vorba de un suport metalic confecționat artizanal de inculpat pentru a arde diverse obiecte sau resturi. Nu are capace la ambele capete. În partea inferioară nu are fund și focul se pune dedesubt. Funcționează ca o sobă improvizată. Nu putem să ne axăm în exclusivitate pe declarația inculpatului, indiferent cât de sincer ne-ar părea dumnealui. Inculpatul are și el niște drepturi pe care, indiferent de infracțiunea pe care a comis-o, trebuie să i le respectăm.

În urma cercetărilor la fața locului, s-au desfășurat toate actele necesare pentru a ne asigura că victimele nu se află în acel imobil sau în curtea imobilului respectiv. Ale noastre căutări trebuie să aibă în vedere un alt spațiu sau locuri din proximitatea acelei adrese. Cercetările s-au desfășurat în data de 26 de către Parchetul Judecătoriei Caracal și au fost continuate de noi în 27 iulie 2019. Noi desfășurăm cercetări în mod neîntrerupt.

Astăzi nu am desfășurat nicio percheziție domiciliară, însă nu putem neglija nici aspectele de la fața locului. Vreau să vă spun că cercetarea de la fața locului nu e finalizată, cu siguranță va fi reluată. Fiind vorba despre o cauză care se desfășoară cu un inculpat aflat în arest preventiv, cercetarea la fața locului trebuie reluată în prezența inculpatului și a apărătorului dumnealui.”, a spus șeful DIICOT.

