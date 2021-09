Mihaela Rădulescu are o siluetă de invidiat chiar și la 52 de ani ai săi. Acum s-a aflat exact ce mănâncă vedeta și cum reușește să se mențină în formă și în lupta cu kilogramele. Chiar ea a dezvăluit, recent, pentru click.ro, care este secretul său, dar și cum arată meniul.

”În general, la mine nu e pe sezoane sau stai că vine vara, stai că vine iarna, nu. Am o disciplină constantă și fac sport de când mă știu și nu am de gând să mă las, pentru că dacă mi se mai întâmplă și mie să mai las baltă treaba asta și să mă apuc de dulciuri, simt nevoia să fac mai mult, mai e și vârsta, sunt mai multe lucruri care, la un moment dat, te fac să muncești puțin mai mult decât munceai sau să fii mai disciplinat decât de obicei, ca nu cumva să ajungi în zona în care e mai greu să elimini kilogramele în plus”, a spus Mihaela Rădulescu.

Ea a recunoscut că se simte bine pe la un 57-58 de kilograme. Cu toate acestea, s-a mai întâmplat să ajungă și peste aceste kilograme, la un 59-60 .

„Atunci stai puțin, știu că trebuie să mai reducem ceva, să alergăm mai mult, dar singura dată în viața mea când am avut o cu totul altă greutate a fost atunci când am fost gravidă, în rest, cu un plus, minus, pe acolo”, a spus vedeta.

Ce mănâncă Mihaela Rădulescu

Întrebată cum arată meniul, dar și ce își permite sau nu să mănânce, Mihaela Rădulescu a răspuns că mereu a avut ”un metabolism bun”.

”Să știi că, în general, toată viața am avut un metabolism bun și am mâncat tot ce am poftit. Recunosc cinstit că nu mai fac chiar așa de câțiva ani buni. M-am disciplinat puțin și la capitolul mâncare dar, dacă vrei, nu din pricina unei obsesii pentru greutate, ci din mai multă grijă pentru sănătate și, mă rog, avem și mai multe informații acum, știm mai bine ce ne face bine, ce nu, am început să fiu puțin mai atentă. Nu am vrut niciodată să fiu un vegetarian convins dar m-am trezit că aproape sunt. Nu am vrut nici să fiu extremistă, mănânc foarte multe legume și fructe, dar nu sunt deloc împotriva unei bucăți de carne, dacă mi-e poftă. Doar că văd că mi se întâmplă tot mai rar”, a mai spus Mihaela Rădulescu.