Secretul bine ascuns al lui Gigi Becali

Gigi Becali nu a fost mereu celebru și bogat. Până să devină latifundiar, era muncitor necalificat. S-a aflat și ce poreclă avea acesta, „Geli din Pipera”. Gigi a absolvit o scoala profesionala, devenit intre timp Liceul ”Iuliu Maniu” din Bucuresti, un colegiu tehnic cu specializarile matematica-informatica, turism si alimentatie, electric si mecanica auto.

Pentru a nu avea probleme cu autoritarile comuniste, care pedepseau „parazitismul” cu munca fortata in centre de munca si reeducare, conform Legii 25/1976 privind incadrarea intr-o munca utila a persoanelor apte de munca mai mari de 16 ani, tanarul Becali s-a angajat la Institutul de Cercetare pentru Componente Electronice (ICCE), de pe platforma Baneasa, la doar doi kilometri de casa unde locuia.

Aceasta era una dintre unitatile de elita ale economiei romanesti din perioada comunista, care producea tranzistoare, diode, circuite integrate, dispozitive optoelectronice şi de microunde, dar si componente electronice pentru fabrica Oltcit, pentru uzina de apa grea de la Turnu Severin, pentru centrala nucleara de la Cernavoda sau pentru armata (aviatie, rachete), fiind condus de oameni de stiinta respectati precum Mihai Draganescu, Constantin Bulucea sau Ioan Batrana, conform sport.ro.

Becali a lucrat în acest loc foarte putin timp. Era trecut in acte ca lacatus-mecanic, dupa care a fost transferat la departamentul de apa ionizata. Revolutia l-a prins fiind pontat pentru ture la paza unor vane si robineti de la subsolul cladirii.

De fapt, Becali îl ajuta pe tatal sau, Tanase Becali, care erau unul dintre cei mai mari proprietari de oi din zona de Nord a Capitalei si care a facut avere din oierit. Familia lui Becali furniza carne de oaie si produse lactate pentru marile hoteluri, precum Intercontinental sau Athenee Palace, iar tatal sau a reusit sa devina un protejat al unor oameni influenti din Securitate si Militie, oferindu-le in acea perioada de lipsuri pe piata alimentara produse din carne si branza, gratuit.

Gigi Becali a fost introdus de Gica Hagi in anturajul echipei Steaua, unde vindea branza si lactate jucatorilor, si isi petrecea timpul liber in localurile la moda ale acelor ani, in compania dansatoarelor, sportivilor si actorilor. In primele luni ale anului 1990, Becali a abandonat munca si s-a lansat in afaceri. Cu cei 200.000 de dolari primiti ca mostenire si cu alti 100.000 de dolari imprumutati de la Gica Hagi, el a inceput sa importe TIR-uri intregi de blugi, tigari si sapunuri din Turcia.

Ulterior, a investit banii facuti in terenuri in zona Baneasa – Pipera – Voluntari, perioada din care dateaza si schimbul de terenuri cu MApN pentru care a primit o condamnare penala, valoarea acestora crescand vertiginos in deceniile urmatoare.

