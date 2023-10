Gigi Becali este extrem de implicat în activitatea echipei sale, FCSB. Dumitru Dragomir a dezvăluit că acesta probabil nici nu doarme noaptea din cauza îngrijorărilor referitoare la câștigarea titlului.

Deși FCSB ocupă primul loc în clasament, echipa nu are un joc excelent. Liderul campionatului reușește totuși să marcheze atunci când este neapărată nevoie. Astfel, au reușit să se plaseze la o distanță de trei puncte față de locul 2, CFR Cluj.

Dumitru Dragomir a vorbit despre dorința lui Becali de a lua titlul în cadrul emisiunii sale, „Max Profeţiile lui Mitică”. El susține că finanțatorul este o eternă sursă de decizii foarte bune și că ar avea un real potențial în calitate de antrenor!

Potrivit spuselor lui Mitică Dragomir, secretul succesului în campionat este liniștea din interiorul clubului. El argumentează că același lucru se întâmplă și la FCSB, cu Gigi Becali, și că Mihai Rotaru ar trebui să adopte aceeași abordare la Universitatea Craiova, scrie Fanatik.

Recent, el a vorbit și despre o afacere pe care a făcut-o cu Becali. Dragomir a cumpărat un teren de la acesta. Pentru terenul de pe malul unui lac în Pipera, i-a plătit lui Becali un preț total de patru milioane de euro.

„Gigi de ani de zile își dorește titlul. Gigi a ajuns la o vârstă, are nevoie de bucurii mari. Nu îi mai ajunge nimeni la nas dacă ia titlul. Merită să ia titlul. Nu mai am treabă cu el, am cumpărat pământ de la el, m-a rupt cu prețul. Nu am zis că m-a păcălit. Am cumpărat 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac și m-au costat aproape patru milioane de euro.

Cum mergi spre Pipera, treci peste un pod. În dreapta imediat e cel mai bun loc din București. Fac 320 de apartament. În față la Otopeni ori fac 2000 de apartamente, ori fac 600 de vile. Am nouă hectare acolo”, a spus Dragomir.