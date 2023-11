Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a fost întrebat sâmbătă, în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, dacă în această iarnă vom resimți frigul sau teama de facturi.

“Nici, nici. Mi-am asumat public chestiunea asta, sigur, în baza datelor pe care le-am colectat de la Transelectrica, de la Dispeceratul Energetic Naţional, cel care reglează echilibrul în sistem, de la A.N.R.E.. Suntem într-o poziţie, pot spune, mai bună decât oricând. Ne uităm la gradul de umplere a depozitelor de gaze şi suntem la 103%.

Am facut supra-plinul si cei care au râs când am spus că am depăşit 100% nu ştiu tehnic că aşa cum, când mergem la pompă şi putem umple până la buşon, aşa se poate face şi în cazul depozitelor de gaze. Toamna a fost blândă până acum, deci cu ce avem înmagazinat, undeva la 3,3 miliarde de metri cubi, plus ce producţie vom avea pe timp de iarnă, nu vom avea probleme în asigurarea consumului intern, deci va fi doar gaz românesc”, a afirmat Sebastian Burduja.