Facturile nu se vor dubla în primăvară!

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că românii vulnerabili, adică cei cu venituri mici sau cu mulți copii sau cei care au un aparat medical în casă care consumă multă electricitate, vor beneficia de schema de compensare plafonare la energie electrică și după aprilie 2025. Vor fi definite criteriile de sprijin până în ianuarie 2025.

„Nu. Avem o schemă de compensare plafonare în vigoare până la finalul lunii martie anul viitor. Noi am spus că și dincolo de acest orizont de timp va trebui să sprijinim consumatorii români care au nevoie cu adevărat de sprijin din partea statului.

În acest moment, schema de compensare plafonare subvenționează pe baza nivelului de consum. Adică dacă am un consum mic pe lună, sub 100 KW/h plătesc acel 0,68 lei KW/oră, dacă am un consum mai mare, peste 300 KW/h plătesc 1,3 lei. Deci aproape dublu.

Cred că principial, și pe baza reglementărilor europene, ar trebui să ne îndreptăm spre un model în care îi sprijinim pe cei care au într-adevăr nevoie, adică nu se descurcă să își plătească aceste facturi la finalul lunii. Asta înseamnă românii care cu venituri mici, care au mulți copii, românii care au acasă un aparat medical și au poate un consum mai mare la energie electrică pentru a-și proteja sănătatea, ș.a.m.d.”, a declarat el, marți seară, în cadrul emisiunii TV „Jurnal de Seară” de la Digi24.