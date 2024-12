Călin Georgescu a subliniat importanța „trezirii în conștiință” a poporului român, observând că, în Ziua Națională a României, 1 Decembrie, imnul „Deșteaptă-te, române!” s-a transformat într-un mesaj de „trăim deșteptarea”.

Georgescu a remarcat cu surprindere că o mare parte a clasei politice și a principalelor canale media nu au înțeles acest mesaj și nu au perceput dorința poporului pentru o schimbare profundă.

Un alt aspect pe care candidatul l-a subliniat a fost eșecul clasei politice și al mass-media tradiționale, pe care le-a descris ca fiind în faliment. De asemenea, a denunțat fenomenul de „dezumanizare” observat în societate.

„În primul rând, am observat trezirea în conștiință. Pe 1 Decembrie, când a fost Ziua Națională a României, Deșteaptă-te, române s-a transformat în trăim deșteptarea. Este uluitor faptul că majoritatea clasei politice ca și parte, să spunem consistentă a mainstream media nu a înțeles acest lucru, că poporul român dorește o schimbare și dorește o schimbare profundă. A doua observație este că am asisitat la falimentul clasei politice și a mainstream media, iar un alt aspect pe care aș dori să îl menționez, care m-a șocat, este acest aspect de dezumanizare care a apărut”, a precizat Călin Georgescu în emisiunea „Marius Tucă Show”, în prima confruntare înainte de al doilea tur pentru alegerile prezidențiale .

Interviul poate fi vizualizat aici.

Totodată, el a menționat că va promova în cadrul întâlnirilor internaționale interesele naționale ale României, pledând pentru o atitudine de respect și negociere fermă, în loc de subordonare.

În ceea ce privește conflictul din Ucraina, Georgescu a exprimat o opinie conform căreia acesta se va încheia în viitorul apropiat. Declarațiile sale au fost făcute cu scopul de a sublinia viziunea sa pentru o Românie mai puternică și mai independentă în relațiile internaționale.

Georgescu a oferit un exemplu personal, relatând o întâmplare de la alegerile parlamentare recente, când a fost martorul unei scene violente în care o jurnalistă a fost agresată de un coleg, fără ca cei din jur să reacționeze.

Călin Georgescu și-a reafirmat angajamentul de a rămâne „pro-român” și a clarificat că nu are intenția de a scoate România din Uniunea Europeană sau NATO, contrar unor acuzații false.

„Vă dau exemplu practic: am asistat la un fapt, trăit de mine, au fost alegerile parlamentare duminică, am fost la vot, erau în școala respectivă, unde erau urna și tot, erau strânși jurnaliștii într-un loc special pentru așa ceva, erau în jur de vreo 30, am fost, am intrat și când am vrut să pun buletinul în urnă o jurnalistă care a dorit să facă o poză, n-am înțeles ce a vrut să facă, a fost trasă cu o brutalitate de neimaginat de un confrate. Eu eram la distanță de trei metri, a trecut o secundă sau două în care eu credeam că cineva o ridică, a fost lovită năpraznic. M-am dus să o ridic, dar nu numai asta, nimeni nu a schițat un gest nici atunci”, a mai spus el.