Războiul din Ucraina s-ar putea termina în curând. Anunțul a fost făcut chiar de către preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Potrivit acestuia, Ucraina şi Rusia se înţeleg asupra problemelor tehnice la convorbirile de pace.

Pe de altă parte, există totuşi un lucru la care cele două puteri nu se înțeleg. Liderul Turciei subliniază faptul că părţile rămân în dezacord în privinţa unor chestiuni teritoriale precum Crimeea, relatează Reuters.

Declarațiile lui Erdogan au fost făcute în cadrul unei discuții purtate cu jurnaliștii după summitul NATO. Cu această ocazie, Erdogan a mai spus că rezoluţiile adoptate de Alianţă nu ar trebui percepute ca o ameninţare pentru Rusia sau oricare altă ţară terţă, ci ca măsuri de descurajare.

Ce rol are Turcia în această mediere?

Menționăm faptul că Turcia are un rol strategic. Este un stat membru NATO și totodată are frontieră maritimă cu Ucraina şi Rusia la Marea Neagră. Drept urmare, având în vedere faptul că Turcia are relaţii bune cu ambele țări, s-a oferit să medieze în conflict.

În acest sens, Erdogan a spus că principalul obiectiv al Turciei în cadrul eforturilor de mediere este să-i aducă împreună pe preşedinţii ucrainean şi rus, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, pentru convorbiri.

În același timp, președintele Turciei a mai adăugat că le-a spus aliaţilor că trebuie să pună capăt embargoului asupra sectorului de apărare din Turcia, care a fost lovit de sancţiuni americane în 2020 pe motivul achiziţionării sistemului rusesc S-400.

Amintim faptul că ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, şi cel ucrainean, Dmitro Kuleba, s-au întâlnit în această lună în Antalia, Turcia pentru o discuţie la care a fost prezent şi şeful diplomaţiei din Turcia, Mevlut Cavusoglu, dar care nu a produs rezultate concrete.

Rusia și Ucraina se apropie de un acord

Pe de altă parte, Cavusoglu declara ulterior într-un interviu pentru cotidianul turc Hurriyet, că a existat ”o apropiere” a poziţiilor ambelor părţi pe subiecte importante, menținând de asemenea că sunt șanse ca focul să înceteze.

„Putem spune că avem speranţe pentru o încetare a focului dacă părţile nu fac un pas înapoi de la poziţiile actuale”, a spus ministrul turc, fără a da alte explicaţii.

O reacție în acest sens a venit atunci și de la purtătorul de cuvânt al preşedinţiei turce, Ibrahim Kalin, care declara că cele două părţi îşi apropie poziţiile în patru probleme cheie.

Este vorba despre cererea Rusiei ca Ucraina să renunţe la aspiraţia de aderare la NATO, demilitarizarea Ucrainei, ‘denazificarea’ la care se referă Rusia, şi protejarea limbii ruse în Ucraina.