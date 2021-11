Echipa Sindicatului EUROPOL se arată revoltată de situația actuală din sistem. Polițiștii se pregătesc să înceapă proteste în cazul în care drepturile lor nu vor fi respectate.

„Cât M.A.I răbdăm? Aceasta este întrebarea care ar trebui să fie pe buzele fiecărui polițist în această perioadă. Negocierile politice pentru formarea majorității guvernamentale au avut drept unic scop împărțirea “ciolanului” pentru clientela politică flămândă.

Vedem că respectarea Legii este facultativă în “Statul de drepți” al președintelui Iohannis și asta pentru că Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, votată de toate partidele care acum formează majoritatea (PNL, PSD, UDMR), se intenționează a fi suspendată și în anul 2022. Cu alte cuvinte, sute de mii de bugetari vor rămâne în continuare cu inechitățile și discriminările salariale pe care din 2010, tot guvernanții le-au generat”, arată sursa citată.

Totodată, echipa EUROPOL a spus adevărul despre pensiile militare, despre care autoritățile nu prea vorbesc. Sursa citată anunță că rezerviștilor nu le-a mai fost indexată pensia nici măcar cu inflația galopantă din ultimii 2 ani.

Ce s-a întâmplat cu pensiile polițiștilor

În acealași timp, sindicatul mai spune că pensiile militare sunt plasate în afara sistemului public de pensii ”cu scopul evident de a nu aplica majorarea procentuală promisă pensionarilor civili”.

În acest context, polițiștii protestează pentru aplicarea legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 01 ianuarie 2022, dar și indexarea pensiilor militare cu indicele inflației.

„Despre pensiile militare nu se scoate un cuvânt, în condițiile în care rezerviștilor nu le-a mai fost indexată pensia nici măcar cu inflația galopantă din ultimii 2 ani. Personajele politice marcante, în mod populist, plasează pensiile militare în afara sistemului public de pensii cu scopul evident de a nu aplica majorarea procentuală promisă pensionarilor civili.

Revendicările noastre vizează exclusiv aplicarea legilor în vigoare și în acest sens protestăm pentru:

aplicarea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 01 ianuarie 2022;

indexarea pensiilor militare cu indicele inflației”, arată sursa citată.

Reprezentanții susțin că nu mai pot accepta nicio bătaie de joc din partea Guvernului și nimen nu va mai îndeplini sarcini care nu există în fișa postului. Ei au făcut referire și la utilmele declarații ale PSD din anul 2017, dar și la promisiunile PNL, care a înșelat încrederea tuturor.

„Ne-a ajuns cuțitul la os”

„Ne-a ajuns cuțitul la os. Nu mai acceptăm să fim bătaia de joc a Guvernului. Nu mai acceptăm să fim folosiți pe post de mercenari ai interdicțiilor aplicate în numele “COVIDULUI”. NU mai acceptăm să îndeplinim sarcini pe care nu le avem în fișa postului. NU mai suntem dispuși să rămânem fraierii sistemului bugetar, în timp ce pentru alte categorii bugetare, Legea salarizării deja se aplică în integralitate.

În 2017, PSD-ul, aflat la guvernare, ne-a spus că noi nu contăm. Ne-a spus că prioritate în acordarea drepturilor salariale o au medicii și cadrele didactice. Am înțeles și am așteptat spășiți să ne vină rândul la “normalitate” și decență salarială. Însă cu toții am fost înșelați de noul Guvern PNL, care la finalul lunii decembrie 2020 a hotărât să facă economie tot pe spatele nostru, al polițiștilor și rezerviștilor MAI”, spune sursa citată.

În ceea ce privește cererile acestora, EUROPOL arată că nu se doresc salarii mai mari ci doar plata drepturilor prevăzute în legea salarizării. Sursa citată face un apel către toți polițiștii, sindicalizați sau nesindicalizați, să participe activ la programul de proteste pregătite pentru următoarea perioadă.

„Polițiștii nu vor salarii mărite, ci vor doar plata acelor drepturi prevăzute încă din anul 2017 în Legea salarizării. Din 2007 polițiștii nu au mai avut parte de măriri salariale. Norocul nostru a fost creșterea salariului minim pe economie, pentru că altfel, aveam și acum salariu de 1100 lei, cum era în 2013.

Facem un apel către toți polițiștii, sindicalizați sau nesindicalizați, să participe activ la programul de proteste pe care l-am pregătit, ca un ultim semnal de alarmă înaintea blocării activității. Vă reamintim că medicii și-au obținut drepturile salariale și majorări doar prin oprirea activității, cadrele didactice au avut zeci de mii de oameni în stradă, grefierii și-au apărat pensiile de serviciu prin refuzul de a mai intra în ședințele de judecată, inclusiv magistrații, care au același regim al interdicțiilor, au întrat în “grevă” pentru a protesta față de atacurile concertate asupra Justiției”, precizează EUROPOL.