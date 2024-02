Marcel Boloș, Ministrul Finanțelor, a afirmat luni, în cadrul emisiunii Jurnalul de Seară de la Digi24, că anul 2024 va fi caracterizat de absența impozitelor și taxelor. Totodată, a detaliat că noile inițiative fiscale vor fi probabil implementate în prima jumătate a anului 2025.

De asemenea, ministrul a mai explicat că recomandările Băncii Mondiale se înscriu pe linia a ceea ce a declarat FMI. Atât în ceea ce privește taxarea verde, cât și alte elemente de reformă. El a subliniat că este prea devreme să se stabilească care va fi direcția urmată pentru noua politică fiscală a României.

Ministrul a recunoscut că există o realitate în ceea ce privește nivelul ridicat al contribuțiilor de muncă. Și că este necesar să se facă politica de resurse umane a României mai atractivă. De asemenea, a menționat că este esențială o reechilibrare între impozitarea consumului, capitalului și a forței de muncă. Pentru a permite ajustările la contribuțiile asupra muncii. Care ar putea oferi un fel de scut și o oportunitate pentru mediul de afaceri. Care ar fi susceptibil să aprecieze aceste modificări.

În ceea ce privește impozitul progresiv, ministrul Finanțelor a precizat că „e o luptă doctrinală”. El a adăugat că asta are sens în situația în care populația are un anumit nivel de trai care permite impozitarea progresivă. Boloș a explicat că acest lucru înseamnă să se ia mai mulți bani din buzunarul contribuabililor. Totodată, Boloș a vorbit și despre cota unică.

„Am beneficiat cu toții de cota unică, am văzut că are această neutralitate în ceea ce privește munca și ca și factor de impulsionare fiscal și ca modalitate de a impulsiona forța de muncă, totuși, așa cum am precizat, cota unică e cea de care am beneficiat și ne-o dorim cu toții. PNL a și precizat că este linie roșie pentru ce înseamnă cotă unică și o susține în continuare. E prematur de spus dacă va fi și în 2025”, a conchis Marcel Boloș.