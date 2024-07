Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, despre care organizatorii promit că va fi „cel mai mare spectacol al secolului XXI”, a început vineri, atrăgând atenția întregii lumi. Evenimentul marchează începutul competițiilor olimpice din capitala franceză, oferind un spectacol grandios pe malurile Senei, înconjurat de monumentele emblematice ale orașului.

Ceremonia a fost deschisă cu un prolog spectaculos, având ca element central flacăra olimpică. Thomas Jolly, directorul artistic al ceremoniei, a creat un narativ fascinant în care flacăra olimpică a fost „furată” de un misterios acrobat cu glugă albă. Această temă a fost folosită pentru a ghida spectatorii într-o călătorie prin cele mai frumoase locuri din Paris, inclusiv catedrala Notre-Dame, care este în proces de reconstrucție după incendiul din 2019, și Musee du Louvre. Aceste locații, alături de altele de pe Sena, vor fi prezentate într-o manieră captivantă și inovatoare.

Bienvenue mesdames et messieurs 🤩

Welcome the delegations to this enchanted, playful and sparkling Paris.

Lights up, the curtain is open and the show has begun.#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/rSZJdIg30f

