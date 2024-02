Antrenorul Sascha Bajin este cunoscut pentru pregătirea sportivelor precum Naomi Osaka, Kristina Mladenovic sau Karolina Pliskova. De asemenea, germanul a colaborat cu Patrick Mouratoglou.

Acum, și-a exprimat opinia în cazul Simonei Halep, făcând referire la declarațiile făcute de Kim Clijsters și susținându-le.

El a luat ca punct de plecare afirmațiile lui Kim Clijsters. Într-o conversație cu Andy Roddick, belgianca a menționat:

Bajin a scris, astfel, pe platforma X.

I think Kim is onto something here. I share her thoughts about coaches that give players supplements. Don’t think it’s fair that only the players gets the consequences. What you guys think? https://t.co/Bf4TgHjKxQ

— sascha Bajin (@BigSascha) February 24, 2024