Marcel Boloș se laudă degeaba cu sumele colectate de ANAF

Planul realizat de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș (PNL), pentru colectarea taxelor și impozitelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) este sub nivelul veniturilor programate pentru acest an. Stocul de arierate de recuperat ale instituției fiscale este de peste 34 de miliarde de lei. O colectare de doar 20% din această sumă ar fi suficientă pentru a nu veni cu un nou plan de consolidare fiscală, cadru cerut de Uniunea Europeană (UE) pentru a reduce deficitul bugetar sub plafonul de 3%.

Marcel Boloș a anunțat personal că Fiscul a depășit planul de încasări pentru primele luni ale acestui an. Datele pentru primul semestru din anul 2024 ne arată încasări totale de 218,5 miliarde de lei (+17,8%), adică cu 33,04 miliarde lei mai mult decât în primul semestru din anul 2023. În ceea ce priveşte încasarea TVA, el anunțase recent un plus de 6,58 miliarde de lei (+15,6%).

Totuși, procentul despre care vorbește el este suma infimă de doar 0,6 puncte procentuale la șase luni față de previziuni, ci nu compensează un grad de colectare care rămâne încă extrem de scăzut.

Digitalizarea nu și-a atins obiectivul

De altfel, digitalizarea nu și-a atins obiectivul. Conform prognozelor, veniturile din digitalizare ar fi trebuit să ajungă la 2,7 miliarde de lei. În ciuda acestei creșteri ușoare, veniturile totale (care includ veniturile fiscale, contribuțiile și veniturile nefiscale) sunt mai mici cu 16 miliarde de lei decât ce era programat.

În primul semestru din anul 2024, veniturile totale la Bugetul de Stat Consolidat (care includ veniturile fiscale, contribuțiile și veniturile nefiscale) sunt de 275,451.4 milioane lei (+13,5%). Din punct de vedere fiscal-bugetar, însă, ceea ce s-a colectat, până acum, este cu 0,9% din PIB mai mic decât suma programată.

Stocul de arierate rămâne ridicat

Stocul de arierate rămâne ridicat. Datele Ministerului de Finanțe (MF) ne arată că, la finele primului trimestru din anul 2024, statul român recuperase 1,3% din suma consemnată cu un an înainte. Suma totală continuă să depășească 34 de miliarde de lei.

Cu un grad de colectare direct proporțional cu previziunile pentru recuperarea arieratelor, România ar fi ajuns la scăderea drastică a deficitului bugetar până la 2,7% din PIB. Acest lucru ar fi plasat-o sub plafonul de 3%, condiție cerută de Comisia Europeană (CE). Astfel, ar fi fost evitat un nou plan de consolidare fiscală.

Reformarea ANAF, prioritară pentru Guvernul Ciolacu

Premierul României, Marcel Ciolacu (PSD), a anunțat recent că reformarea ANAF, prin intermediul digitalizării, este o prioritate a Executivului, în ciuda unei ușoare creșteri a gradului de colectare. Suma recuperată, până acum, este mai mică cu 16,089.4 milioane lei, comparativ cu veniturile programate.

Guvernul Ciolacu, prin măsuri complementare, a reușit să reducă cheltuielile de funcționare ale statului român și de susținere a 11 milioane de cetățeni români. Ele au reprezentat doar un punct procentual din valoarea totală. 75% din total (2,65%) este reprezentat de investiții, care s-au cifrat în primele șase luni ale anului 2024 la 47 de miliarde de lei. Premierul României a spus deja că nu-și propune să fie comod pentru că este un an electoral și că nu va renunța la digitalizarea sistemului fiscal. El nu mai acceptă selecția aleatorie în activitatea Fiscului.

„Eu nu pot să stau cu mâinile în sân după 30 și de ani, neputincios, că nu se poate face nimic în România. Eu nu pot să vin, domnule, să mă uit în ochii dumneavoastră. De 30 de ani nu s-a făcut nimic în România. Eu nu pot să-mi bat joc de țară. De 33 de ani trăim într-o neputință. Stăm cu mâinile în sân și găsim scuze: «Domnule, de ce nu s-a putut? Aoleu, mamă, nu pot». Daţi-mă afară, schimbaţi-mă. Votaţi altfel, daţi-mă afară şi am rezolvat problema, (…) dar eu să văd un sistem opac la orice schimbare, ca să rămână învechit, anchilozat şi corupt, eu n-am să accept”, a precizat el.