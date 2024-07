Vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, a subliniat vineri, în cadrul lucrărilor Universității de Vară „Tusvanyos” de la Băile Tușnad, importanța cooperării strânse între România și Ungaria. El a insistat că este în interesul ambelor națiuni să colaboreze, afirmând că nu a avut niciodată sentimente antiromânești, având legături personale cu România prin familia sa.

„Mama mea e din Ardeal şi chiar m-aş risca să spun, m-aş aventura în a spune că atunci când eram eu copil, mama şi bunica vorbeau în româneşte, ca să nu înţelegem noi. Deci, asta ca să înţelegeţi, eu niciodată n-am avut sentimente antiromâneşti. Asta să fie clar, din capul locului. Totdeauna am zis: interesul românilor, interesul ungurilor, maghiarilor din Transilvania este să fie o cooperare, să existe o cooperare strânsă şi să existe relaţii bune între cele două ţări. Nu suntem nici germani, nici slavi, depindem unii de alţii. Noi depindem de dumneavoastră, români, de România şi dumneavoastră depindeţi de noi. (…) Dacă am reuşit cu Serbia să ajungem la o reconciliere, la un acord istoric, atunci nu văd de ce nu s-ar putea întâmpla acelaşi lucru şi cu România. (…) Deci, noi am întins mâna, avem o deschidere totală şi suntem dependenţi şi unii de alţii”, a declarat Zsolt.