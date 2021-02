Întrebată dacă își justifică existența Pilonul II de pensii, având în vedere că abia din 2022 mai cresc pensiile, Ministrul Muncii, Raluca Turcan a spus că da, pentru că reprezintă o plasă de siguranță. Ministrul a precizat, de asemenea, că Guvernul are prevăzut în programul de guvernare o creștere a contribuției la Pilonul II de pensii.

„Din punctul nostru de vedere își justifică existența, reprezintă o plasa de siguranță pentru cei care se află în câmpul muncii. Sunt sisteme diferite de pensie. Sistemul public este pe bază de solidaritate iar Pilonul II este unul de cumulare și practic contribuim la valoare pensiilor pe care noi le vom avea.

Până în momentul de față cifrele arată ca acest pilon este sustenabil și noi avem în programul de guvernare chiar o creștere în 4 ani la Pilonul II de pensii”, a declarat Raluca Turcan.

Doar 5 euro în plus la pensie

Conform calculelor efectuate de Antena 3, în 2020 a fost un câștig de 900 de milioane de euro pentru 7,7 milioane de romani, cât cotizează la Pilonul II. Astfel, dacă acești români vor apuca 20 de ani de pensie le revin cam 5 euro în plus pe luna la pensie. În ciuda acestor calcule, ministrul Raluca Turcan consideră că merită, având în vedere situația din sistemul public de pensii.

„Dacă raportezi la cât este de suportabil sistemul de pensii publice, eu zic că merită. Dacă am fi avut șansa să mai fie PSD-ul la guvernare, am fi ajuns într-un stadiu de nesuportabilitate financiară a sistemului de pensii foarte acut. Vă dau un exemplu. Acea majorare de 40% promisă de la 1 septembrie ar fi presupus un efort bugetar de 138 de miliarde de lei pe an. În condițiile în care noi plătim pentru pensiile majorate cu 14%, 90 de miliarde de lei pe an. Niciun sistem public de pensie, în actualul context de venituri, n-ar fi putut să-și permită un asemenea nivel de suportabilitate”, a mai spus Turcan.