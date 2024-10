În urma scandalului primelor de la Federația Română de Canotaj, premierul României, Marcel Ciolacu, pregătește o Hotărâre de Guvern (HG) pentru a schimba legea. Din punctul lui de vedere, fondul legii este incorect, legea actuală este depășită.

El vrea ca totul să fie echitabil. Nu se aștepta la un asemenea scandal, după ce tot ce s-a întâmplat cu pensiile speciale.

„Nu împărțim noi dreptatea azi. E incorect, fondul legii e incorect. Legea este depășită. Hai să căutăm să fie echitabil. Am, vorbit cu Covaliu. A zis că nu le-a aprobat. În acest moment stăm de vorbă toți. Când voi da HG cu sumele, se va ști. Eu am înțeles că e fără număr, dar… Nu se poate să ai legea așa. Am scăpat de pensiile speciale și acum dau de asta.

Uită-te, astfel de lucruri câtă emoție apare. Toată această discuție, comparăm iar. Nu trebuie să punem cap cap sportivul cu antrenorul. Totul duce la ură. S-a terminat cu El Dorado. Eu înțeleg să-i dai cu pietre în cap doamnei Lipă, dar așa e legea.

Propunerile vin la ANS, dar nu le face ea. Dacă nu ar fi sesizat presa, lucrurile ar fi mers așa. Nu sunt bodyguardul lui Lipă. Eu încerc să opresc ura. Un campion poate greși. Nu s-a întâmplat nimic penal”, a spus el în cadrul podcastului „Sport și Politică” de pe canalul de YouTube „FanatikSuperliga”.