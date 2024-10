Marcel Ciolacu consideră că este necesară o schimbare de abordare, afirmând că președintele s-a izolat și s-a creat un „glob de sticlă” în jurul său.

Premierul a afirmat că nu va fi niciodată un președinte al băilor de mulțime.

Ciolacu a vorbit, de asemenea, despre importanța predictibilității și a implementării reformelor în anii următori. Potrivit lui, președintele trebuie să fie alături de guvern, mai ales în această perioadă dificilă,

„Președintele trebuie să fie cumva alături de guvern, mai ales în perioada aceasta. Nu e o perioadă ușoară și nici nu o să fie o perioadă ușoară. Am amânat zeci de reforme timp de 30 de ani. Ne-am păcălit unii pe alții, am făcut un joc și în Parlament, și în Guvern , mai mult în funcție de interese să cauți voturi decât să vezi o predictibilitate.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu este sigur dacă va fi destituit din funcția de șef al PSD în cazul în care va pierde alegerile prezidențiale. El a subliniat că, în primul rând, trebuie să își facă un bilanț și să evalueze dacă mai poate continua să conducă partidul.

„Cred că trebuie să mă clarific eu dacă sunt un plus sau un minus în interiorul partidului. Am schimbat mult, totul e mai deschis. Am schimbat abordarea în partid. S-a vorbit de exemplu prea mult despre justiție.

Eu cred că funcționează,hai să o lăsăm să funcționeze, ca e și o selecție naturală”, a spus el în emisiunea „Morning Glory” cu Răzvan Exarhu.