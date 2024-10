Maia Sandu a câștigat alegerile din Republica Moldova, conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău, care a finalizat luni seară numărarea voturilor în cele 2.219 secții de votare constituite pentru primul tur al alegerilor prezidențiale.

Datele centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC) arată că, în primul tur al alegerilor prezidențiale, au votat 1.546.077 de alegători, dintre care cei mai mulți, 656.354, adică 42,45%, au optat pentru actuala lideră de la Chișinău, Maia Sandu.

Pe locul al doilea s-a situat fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, care candidează din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și care a acumulat 401.726 de voturi, reprezentând 25,98% din totalul alegătorilor.

Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo se vor confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, programat pentru 3 noiembrie. Renato Usatîi, candidatul din partea Partidului Nostru, a obținut locul al treilea, cu 13,79% din voturi (213.168 voturi), fiind urmat de Irina Vlah, candidat independent, care a primit 5,38% (83.226 voturi), și de Victoria Furtună, tot independentă, cu 4,45% (68.779 voturi).

Rusia a abordat alegerile prin campanii de dezinformare și, în mod efectiv, prin utilizarea unor sume mari de bani pentru a obține un vot anti-european. Comisia Europeană a declarat luni că alegerile prezidențiale, desfășurate simultan cu referendumul în Republica Moldova, au avut loc într-un context de interferențe și intimidare „fără precedent” din partea Rusiei și a susținătorilor săi, menite să destabilizeze procesul democratic.

Maia Sandu a trimis luni seara pe rețelele de socializare un mesaj de mulțumire:

„Dragi cetățeni, din țară și din diasporă, vă mulțumesc tuturor că ați ieșit la vot. Fiecare vot a fost unul determinant – și majoritatea poporului a susținut calea europeană. Datorită vouă, dragi moldoveni, am câștigat prima bătălie dintr-o luptă grea, de care atârnă soarta țării. Noi am luptat corect și am câștigat corect într-o luptă nedreaptă”, a transmis Maia Sandu.