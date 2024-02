Actuala coaliție de guvernare va rezista, spune Rareș Bogdan

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat vineri seară că actuala coaliție de guvernare va rezista în contextul schimbărilor geopolitice anticipate în regiune. Bogdan susține că victoria lui Vladimir Putin în alegerile din Rusia ar putea aduce complicații suplimentare în Ucraina.

„Coaliția va rezista 100%, pentru că Vladimir Putin câștigă alegerile din Rusia și, foarte probabil, după asta lucrurile pot deveni și mai complicate în Ucraina, văzând discursurile sale din ultima perioadă, legate de testamentul lui Petru cel Mare, Gurile Dunării și Odesa”, a declarat Rareș Bogdan la Digi24.

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat necesitatea unui guvern stabil în România, cu o majoritate în Parlament. Rareș Bogdan a recunoscut că, indiferent de diferențele politice dintre liberali și social-democrați, există o nevoie imperioasă de conviețuire și guvernare împreună.

„România are nevoie de un guvern stabil, de un guvern cu o majoritate calificată în Parlament și oricât de mult nu ne-am iubi noi, liberalii cu socialiștii, suntem nevoiți să conviețuim împreună și să guvernăm România împreună”, a adăugat Rareș Bogdan.

PNL a intrat în coaliția de guvernare pentru a asigura stabilitatea țării

Tot vineri, președintele liberalilor, Nicolae Ciucă, spunea că PNL a intrat la guvernare, în actuala coaliție de guvernare, „într-o formulă, un construct politic care are o istorie în confruntarea politică de-a lungul anilor”, dar motivul a fost asigurarea stabilităţii ţării.

El a menţionat realizările guvernării liberale conduse de el, referindu-se la faptul că a asigurat continuitatea creşterii economice, cea mai mare absorbţie de fonduri europene, creşterea investiţiilor, a PIB-ului.

Liderul PNL a declarat că există motive întemeiate pentru a ridica privirea și a merge să vorbească cu oamenii. În același timp, a subliniat că este important ca liberalii să se prezinte cu capul sus și să comunice sincer cu oamenii.

Ciucă a menționat că este necesar „să le spunem ce nu am făcut bine, ce nu am finalizat sau ce nu am început deloc şi să recunoaştem, să vadă românii de la noi onestitatea şi sinceritatea pentru toţi şi în acelaşi timp asumarea responsabilităţii pentru ceea ce am făcut bine sau nu am făcut bine”.

El a arătat că realizările PNL trebuie să ajungă la oameni prin intermediul reţelelor de socializare, dar şi prin discuţii directe.