Nicușor Dan vine cu noi vești pentru bucureșteni. Primarul General al Capitalei a anunțat ce se va întâmpla cu restricțiile impuse în contextul pandemiei de coronavirus. Acesta este de părere că o eventuală relaxare a restricțiilor în București va fi analizată de comitetul municipal pentru situații de urgență.

„În primul rând, trebuie să salutăm această scădere, sunt niște cifre pe care mă uit în fiecare dimineață, suntem la sub 3, am fost la 7 în urmă cu o lună și jumătate. Vă spun sincer că la începutul mandatului am fost extrem-extrem de îngrijorat. Când am început mandatul la sfârșit de octombrie, eram pe o pantă ascendentă și chiar mi-a fost frică de unde am putea să ajungem”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre scăderea numărului de infectări

Totodată, el a mai precizat că e nevoie de încă câteva zile pentru a vedea clar dacă situația va rămâne stabilă sau nu și a mai adăugat că atitudinea bucureștenior a fost cea care a făcut ca numărul cazurilor să scadă semnificativ.

„Purtarea măștii și atitudinea bucureștenilor ne-au ajutat să ajungem aici. O să fie o discuție în comitetul municipal pe situația asta și o să vedeți decizia pe care o să o luăm. Să mai așteptăm câteva zile, ca să vedem că această situație se stabilizează. Așa, pe cifre, am fost la 1.000 pe zi, am fost la 2.000 pe zi și acum pare că suntem undeva la 200-300-400 pe zi”, a mai adăugat primarul general al Capitalei.

Acesta a mai fost întrebat dacă nu este un lucru ciudat faptul că Bucureștiul a trecut brusc de la peste 1.000 de infectări pe zi la circa 200. Potrivit primarului general, au existat o serie de anomalii care au fost influențate de zilele libere, însă scăderea este una reală.

„Nu, nu, nu, au fost niște anomalii, date de faptul că nu s-a lucrat câteva zile de Crăciun și nu s-a lucrat câteva zile de Revelion, adică s-a lucrat la capacități mai mici, dar statistic, scăderea se vede”, a spus primarul Capitalei.

Sursă foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei